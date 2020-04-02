الخارجية: تصريحات بينت ابتزاز عنصري غير أخلاقي لشعبنا في قطاع غزة

دانت وزاره الخارجية والمغتربين، المواقف التي صرح بها نفتالي بينت وزير جيش الإحتلال والتي المح فيها لإمكانية منع دخول عينات المسح الى قطاع غزة للمساومة لاستعادة الجنود والجثث.





وأكدت الوزارة، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن تصريح بينت هو ارهاب دولة منظم ومقامرة ممنهجة ومقصودة بصحة شعبنا وسلامته، محملة الحكومة الاسرائيلية والمسؤولين الإسرائيليين، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات استمرار الحصار الظالم على قطاع غزة، وتهديده المستمر بصحة وسلامة ابناء شعبنا.





وطالبت الوزارة المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية بتحمل مسؤولياتهم لوقف التغول الاسرائيلي على شعبنا، وحرمانه بالاحتلال والاستيطان والحصار من القدرة على توفير احتياجاته الضرورية لمواجهة جائحة كورونا.











وقالت: "اخيرا ما يتعرض له شعبنا في قطاع غزة الصامد من حصار ظالم يحول دون توفير الحاجيات الاساسية اللازمة للحفاظ على صحته وسلامته من وباء كورونا".



رام الله - دنيا الوطنواعتبرت الوزارة أن هذا الموقف هو ابتزاز رخيص وغير اخلاقي خاصة في هذه المحنة التي تواجهها الانسانية جمعاء، وهو موقف ليس بجديد على قادة الاحتلال الذين يتصرفون اتجاه شعبنا في ظل تفشي وباء الكورونا بلا اخلاق وبشكل عنصري وحاقد، ليس فقط من خلال استمرار الانتهاكات وارتكاب الجرائم وعمليات الاعدام الميدانية ومصادرة الاراضي والاعتداءات اليومية التي ترتكبها ميلشيات المستوطنين المسلحة والاعتداء على المقدسات والممتلكات، وانما من خلال محاولة تعطيل وضرب الجهود الفلسطينية الرسمية المبذولة في مواجهة وباء كورونا، وهو الامر الذي نلاحظه يوميا من خلال الطريقة الدونية التي تتعامل بها سلطات الإحتلال وارباب العمل الاسرائيليين مع عمالنا، وتعمد مصلحة ادارة السجون الاسرائيلية في عدم توفير اجراءات ومقومات الوقاية والسلامة لأسرانا الابطال في سجون الاحتلال.