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لمنع انتشار (كورونا).. السعودية تحظر التجوال في مكة والمدينة على مدار اليوم

لمنع انتشار (كورونا).. السعودية تحظر التجوال في مكة والمدينة على مدار اليوم
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت المملكة العربية السعودية، عن فرض حظر التجوال على مدة 24 ساعة يوميًا في جميع أرجاء مكة المكرمة والمدينة المنورة اعتبارا من اليوم الخميس وحتى إشعار آخر.

ونقلت وسائل اعلام سعودية عن وزارة الداخلية قولها إن منع التجول في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كافة على مدى ( 24 ) ساعة يومياً، مع استمرار منع الدخول إليها أو الخروج منها، وذلك اعتبارًا من تاريخه وحتى إشعار آخر.

وأضافت الوزارة أن القرار لا يشمل منع الدخول والخروج الفئات المستثناة من منسوبي القطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص، الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع.

ودعت الوزارة الجميع لاستشعار مسؤولياتهم الفردية والالتزام بالتوجيهات، والتقيد بإجراءات العزل تحقيقًا للمصلحة العامة.

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