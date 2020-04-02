الصين تتحرك للتخفيف من تأثير كوفيد-19 على تخفيف حدة الفقر

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رام الله - دنيا الوطن

تحاول الصين الحد من تأثير فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) على حملتها لمكافحة الفقر وتتعهد بتحقيق هدف تخفيف حدة الفقر في نهاية العام، وفقا لما ذكره مسؤول يوم الاربعاء.



وقال وانغ تشون يان مسؤول بمكتب المجموعة القيادية لتخفيف الفقر بمجلس الدولة في مؤتمر صحفي، إن البلاد تتصدى بنشاط للتحديات الناجمة عن الوباء على تخفيف حدة الفقر حيث تشرف السلطات المركزية على التقدم المحلى فى مجال تخفيف حدة الفقر، بحسب ما جاء على موقع وكالة (شينخوا).



وأشار وانغ إلى أن الوباء منع العمال الفقراء من الخروج لكسب الدخل واعاق انتاج المزارعين وأجل العديد من مشروعات تخفيف الفقر.



وللتخفيف من حدة هذا الأثر، حشدت البلاد الشركات والإدارات الحكومية لشراء المنتجات الزراعية من المناطق الفقيرة، وهي خطوة مربحة للجميع لأنها زادت من دخل الفقراء وساعدت في الوقت نفسه على تلبية طلب الأسر الحضرية على المستلزمات المعيشية، حسبما قال وانغ.



وأضاف وانغ أن السلطات المركزية ستواصل الاشراف على أعمال الإغاثة من الفقر في 52 محافظة فقيرة ، مع التركيز على ضمان المياه الصالحة للشرب والاسكان والتعليم للفقراء، إلى جانب تنفيذ برامج اعادة التوطين.



وقد استهدفت الصين القضاء على الفقر المدقع في عام 2020. وبحلول نهاية العام الماضي، ما زال أكثر من 5.5 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر في جميع أنحاء البلاد.