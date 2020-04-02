باقري: لا علاقة لإيران باستهداف"المقاومة العراقية" للقواعد الأمريكية بالعراق

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رام الله - دنيا الوطن

قال محمد باقري، قائد الأركان المسلحة الإيرانية: "إن استهداف المقاومة العراقية للقواعد الأمريكية بالعراق لا علاقة لإيران به"، منوها إلى أن بلاده لا تخطط لمهاجمة القوات الأجنبية بالمنطقة.



وأضاف باقري: "إن الأحداث الأخيرة ضد القواعد الأمريكية في العراق هي ردة فعل طبيعية من الشعب العراقي وجماعات المقاومة على اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



ولفت باقري إلى أن القوات العسكرية الأمريكية وسعت نشاطها مؤخرا في العراق ومنطقة الخليج، مشيرا إلى رصد قوات بلاده التحركات العسكرية الأمريكية في العراق بدقة.



وأكد باقري استعداد المنظومات الدفاعية لبلاده في الجو والبحر والبر، وأن هذه القوات سترد بشدة على أي تهديد أو عمل أمريكي ضد الأمن القومي الإيراني.