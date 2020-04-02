استعداداً للأسوأ.. صور مُخيفة لمقابر جماعية ضخمة لدفن ضحايا "كورونا" بهذه الدولة

كشفت تقارير صحيفة برازيلية عن مشروع توسعي جديد لزيادة عدد القبور بنسبة 30 % ، استعدادا للأسوأ في ظل تصاعد مخيف لعدد وفيات وإصابات وباء كورونا المستجد .ونشرت وكالة "الحرة" عبر حسابها على تويتر ، صورا توثق عمليات دفن جثث ضحايا كورونا في مقبرة فيلا فورموزا البرازيلية وأظهرت الصور عمال قبور بملابس واقية و ومأتم يقتصر على المقربين فقط في مقبرة هي الأكبر في قارة أمريكا الجنوبية .يذكر البرازيل أكثر الدول إصابة بفيروس كورونا فى أمريكا اللاتينية ومرت بأسوأ يوم لها مع تسجيل 42 حالة وفاة جديدة حتى ارتفع الحصيلة إلى 201، مع 1138 مصابا، أى زيادة بنسبة 25% مما رفع العدد الإجمالى إلى 5717 مصاب بالفيروس .