مواطنون مصريون يتخلون عن جنسيتهم

ارشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعطت وزارة الداخلية المصرية، موافقات لـ 65 مواطناً بالتجنس بجنسية أجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، بينما تخلى 22 آخرون عن جنسيتهم المصرية.



ووفق صحيفة (اليوم السابع) فقد تجنس المصريون بجنسيات مختلفة، بينها الأمريكية والسويسرية والهولندية والفلسطينية والفلبينية والسعودية والإيطالية، وغيرها من الجنسيات، التي لم يتم الإعلان عنها.



وأوضح الصحيفة، أن القانون المصري صارم فيما يتعلق بالجنسية، بعد تعديل بعض أحكام قانون الجنسية عام 2017، وإضافة حالتين جديدتين لإجراءات سحبها وإسقاطها.



وجاء هذا القرار تنفيذاً للقانون المصري رقم 26 لسنة 1975، الذي ينص على بعض الحالات التي يجوز فيها إسقاط وسحب الجنسية المصرية عن كل من يحملها.



وتنص المادة 10 من هذا القانون على أنه لا يجوز للمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية، إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر من وزير الداخلية.