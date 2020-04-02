شؤون فلسطينية

الحبس عام لثلاثة متهمين لمخالفتهم تعليمات حالة الطوارئ

الحبس عام لثلاثة متهمين لمخالفتهم تعليمات حالة الطوارئ
رام الله - دنيا الوطن
أدانت محكمة صلح حلحول، ثلاثة متهمين، وذلك بتهمتي مخالفة القرارات والتعليمات والتدابير والإجراءات المتخذة من جهات الاختصاص؛ لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ، خلافاً لأحكام المادة 3 فقرة 1 من القرار بقانون رقم 7 لسنة 2020 بشأن حالة الطوارئ، وعرقلة أعمال إنفاذ القانون، وحفظ النظام العام والطواقم المختصة، خلال إعلان حالة الطوارئ، خلافاً لأحكام المادة 3 فقرة 2 من ذات القانون، وحكمت عليهم بالحبس لمدة عام.

جاء ذلك، استناداً إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولاً، والبينات والمرافعات، التي قدمها وكيل نيابة حلحول.

أخبار ذات صلة

حماس: على حكومة اشتية وقف سياسة التمييز ورفع الإجراءات عن غزة

حماس: على حكومة اشتية وقف سياسة التمييز ورفع الإجراءات عن غزة

الديمقراطية تنتقد استمرار التمييز بصرف رواتب موظفي السلطة بين الضفة وغزة

الديمقراطية تنتقد استمرار التمييز بصرف رواتب موظفي السلطة بين الضفة وغزة

وزارة الاقتصاد تسمح باستيراد 1884 طن سلع غذائية ضمن الكوتا

وزارة الاقتصاد تسمح باستيراد 1884 طن سلع غذائية ضمن الكوتا

مجدلاني: وزارة التنمية شملت بخطة الطوارئ التركيز على دعم ذوي التوحد

مجدلاني: وزارة التنمية شملت بخطة الطوارئ التركيز على دعم ذوي التوحد

#الحصار_وباء.. انطلاق أكبر حملة دولية للضغط على الاحتلال لإنهاء حصار غزة

#الحصار_وباء.. انطلاق أكبر حملة دولية للضغط على الاحتلال لإنهاء حصار غزة

الشرطة والأجهزة الأمنية تضبط 20 مركبة بالخليل

الشرطة والأجهزة الأمنية تضبط 20 مركبة بالخليل

التعليم بغزة تُسلّم رواتب موظفيها وفق أساليب السلامة الصحية

التعليم بغزة تُسلّم رواتب موظفيها وفق أساليب السلامة الصحية

سلطة النقد تدعو المواطنين للاستفادة من نظام المفتاح الوطني 194 لاستلام الرواتب

سلطة النقد تدعو المواطنين للاستفادة من نظام المفتاح الوطني 194 لاستلام الرواتب

التعليقات

الدنيا حكايات

هوجة فيديوهات مصرية

هوجة فيديوهات مصرية

شؤون فلسطينية

الديمقراطية تنتقد استمرار التمييز بصرف رواتب موظفي السلطة بين الضفة وغزة

الديمقراطية تنتقد استمرار التمييز بصرف رواتب موظفي السلطة بين الضفة وغزة

مجدلاني: وزارة التنمية شملت بخطة الطوارئ التركيز على دعم ذوي التوحد

مجدلاني: وزارة التنمية شملت بخطة الطوارئ التركيز على دعم ذوي التوحد

#الحصار_وباء.. انطلاق أكبر حملة دولية للضغط على الاحتلال لإنهاء حصار غزة

#الحصار_وباء.. انطلاق أكبر حملة دولية للضغط على الاحتلال لإنهاء حصار غزة

الشرطة والأجهزة الأمنية تضبط 20 مركبة بالخليل

الشرطة والأجهزة الأمنية تضبط 20 مركبة بالخليل

التعليم بغزة تُسلّم رواتب موظفيها وفق أساليب السلامة الصحية

التعليم بغزة تُسلّم رواتب موظفيها وفق أساليب السلامة الصحية

الشعبية: سياسة التمييز الجغرافي تضرب مقومات الصمود لدى شعبنا

الشعبية: سياسة التمييز الجغرافي تضرب مقومات الصمود لدى شعبنا

خطوات احتجاجية للأسرى بقسم (14) بسجن (عوفر) بعد رفض الاحتلال أخذ عيناتهم

خطوات احتجاجية للأسرى بقسم (14) بسجن (عوفر) بعد رفض الاحتلال أخذ عيناتهم

الاحتلال يُواصل الاقتحامات والاعتقالات في القدس المحتلة

الاحتلال يُواصل الاقتحامات والاعتقالات في القدس المحتلة

منوعات

يسرا تدخل في نوبة بكاء بسبب مايا دياب

يسرا تدخل في نوبة بكاء بسبب مايا دياب

&#34;كورونا&#34; يتمكن من فنانة أمريكية

"كورونا" يتمكن من فنانة أمريكية

وفاة أول فنان مغربي بفيروس كورونا‎

وفاة أول فنان مغربي بفيروس كورونا‎

أعادتها للأضواء.. استمع لأغنية &#34;أبلة فاهيتا&#34; في زمن الكورونا

أعادتها للأضواء.. استمع لأغنية "أبلة فاهيتا" في زمن الكورونا

أفيخاي أدرعي يُخرج جوليا بُطرس عن صمتها.. ويُعايرها بـ&#34;الفلسطينيين&#34;

أفيخاي أدرعي يُخرج جوليا بُطرس عن صمتها.. ويُعايرها بـ"الفلسطينيين"

هل أُصيب &#34;مهند التركي&#34; بفيروس (كورونا)؟

هل أُصيب "مهند التركي" بفيروس (كورونا)؟

شاهد: نسرين طافش ترفع مناعة جمهورها بوصلة رقص في المطبخ

شاهد: نسرين طافش ترفع مناعة جمهورها بوصلة رقص في المطبخ

فنانة خليجية تتضامن مع الرجال بحركات غير أنثوية

فنانة خليجية تتضامن مع الرجال بحركات غير أنثوية

ماهو الخبر الذي أخفته أسرة جورج سيدهم عنه قبل وفاته؟

ماهو الخبر الذي أخفته أسرة جورج سيدهم عنه قبل وفاته؟

هل ارتبطت حلا الترك بهذا المُمثل الوسيم؟

هل ارتبطت حلا الترك بهذا المُمثل الوسيم؟

عربي

الصحة المغربية: 22 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الصحة المغربية: 22 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

مواطنون مصريون يتخلون عن جنسيتهم

مواطنون مصريون يتخلون عن جنسيتهم

(كورونا) يُهدد العرب.. 8 ملايين شخص سيصبحون فقراء

(كورونا) يُهدد العرب.. 8 ملايين شخص سيصبحون فقراء

استنفار الجيش اللبناني بعد تحركات الجيش الإسرائيلي على الحدود

استنفار الجيش اللبناني بعد تحركات الجيش الإسرائيلي على الحدود