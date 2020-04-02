الحبس عام لثلاثة متهمين لمخالفتهم تعليمات حالة الطوارئ
رام الله - دنيا الوطن
أدانت محكمة صلح حلحول، ثلاثة متهمين، وذلك بتهمتي مخالفة القرارات والتعليمات والتدابير والإجراءات المتخذة من جهات الاختصاص؛ لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ، خلافاً لأحكام المادة 3 فقرة 1 من القرار بقانون رقم 7 لسنة 2020 بشأن حالة الطوارئ، وعرقلة أعمال إنفاذ القانون، وحفظ النظام العام والطواقم المختصة، خلال إعلان حالة الطوارئ، خلافاً لأحكام المادة 3 فقرة 2 من ذات القانون، وحكمت عليهم بالحبس لمدة عام.
جاء ذلك، استناداً إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولاً، والبينات والمرافعات، التي قدمها وكيل نيابة حلحول.
أدانت محكمة صلح حلحول، ثلاثة متهمين، وذلك بتهمتي مخالفة القرارات والتعليمات والتدابير والإجراءات المتخذة من جهات الاختصاص؛ لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ، خلافاً لأحكام المادة 3 فقرة 1 من القرار بقانون رقم 7 لسنة 2020 بشأن حالة الطوارئ، وعرقلة أعمال إنفاذ القانون، وحفظ النظام العام والطواقم المختصة، خلال إعلان حالة الطوارئ، خلافاً لأحكام المادة 3 فقرة 2 من ذات القانون، وحكمت عليهم بالحبس لمدة عام.
جاء ذلك، استناداً إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولاً، والبينات والمرافعات، التي قدمها وكيل نيابة حلحول.
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