الحبس عام لثلاثة متهمين لمخالفتهم تعليمات حالة الطوارئ

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رام الله - دنيا الوطن

أدانت محكمة صلح حلحول، ثلاثة متهمين، وذلك بتهمتي مخالفة القرارات والتعليمات والتدابير والإجراءات المتخذة من جهات الاختصاص؛ لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ، خلافاً لأحكام المادة 3 فقرة 1 من القرار بقانون رقم 7 لسنة 2020 بشأن حالة الطوارئ، وعرقلة أعمال إنفاذ القانون، وحفظ النظام العام والطواقم المختصة، خلال إعلان حالة الطوارئ، خلافاً لأحكام المادة 3 فقرة 2 من ذات القانون، وحكمت عليهم بالحبس لمدة عام.



جاء ذلك، استناداً إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولاً، والبينات والمرافعات، التي قدمها وكيل نيابة حلحول.