وزارة الاقتصاد تسمح باستيراد 1884 طن سلع غذائية ضمن الكوتا



وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن 62 شركة، وبعد حصولها على موافقة اللجنة، ستقوم باستيراد هذه الكميات المعفاة من الجمارك، خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يعزز الأمن الغذائي، خاصة في ظل الجائحة الصحية الراهنة.



يذكر، أن وزارة الاقتصاد الوطني، أعلنت في 16 آذار/ مارس الماضي، عن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالسلع ضمن الكوتا، وقامت بتمديد تقديم الطلبات، حتى نهاية الشهر الماضي، نظراً لحالة الطوارئ الراهنة، لمواجهة منع انتشار فيروس (كورونا)، ولإعطاء الشركات الفلسطينية المهلة الكافية للتقدم بطلباتها.

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس: إن اللجنة المختصة بتوزيع السلع، ضمن الكوتا، وزعت الكميات المسموح باستيرادها، والتي تقدر بـ 1884 طناً، وهي عبارة عن سلع غذائية متنوعة، تلبي احتياج السوق الفلسطيني من هذه الأصناف.