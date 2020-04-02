دولي

الصين تُهاجم أمريكا.. تصريحاتكم وقحة

الصين تُهاجم أمريكا.. تصريحاتكم وقحة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ
رام الله - دنيا الوطن
وصفت الصين تصريحات المسؤولين الأمريكيين، حول تحميل بكين مسؤولية تفشي فيروس (كورونا) بأنها "وقحة".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، في تصريح صحفي، نشرته وكالة (رويترز)، أن الصين تصرفت بطريقة منفتحة وشفافة بشأن تفشي الفيروس، الذي بدأ في البلاد أواخر العام الماضي.

وأكدت أنه يتعين على الولايات المتحدة، التوقف عن تسييس هذه القضية الصحية، والتركيز بدلاً من ذلك على سلامة شعبها.

وكانت وسائل إعلامية أمريكية في وقت سابق، أكدت أن تقريراً سرياً قدمته الاستخبارات الأمريكية للبيت الأبيض، أكد أن الصين لم تقدم للعالم معلومات صحيحة بشأن مستويات تفشي فيروس (كورونا) لديها، وزيفت الكثير من المعلومات.

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