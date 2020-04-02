مجدلاني: وزارة التنمية شملت بخطة الطوارئ التركيز على دعم ذوي التوحد



حيث إن واحداً من كل 160 طفلًا حول العالم مصاب بطيف التوحد، طيف التوحد يبدأ في الطفولة، ويمكن استمراره إلى ما بعد البلوغ، وأن أعراض الإصابة بالتوحد تظهر بعدم الاستجابة للنداء، والتأخر في النطق، وكثرة إعادة بعض الحركات والكلمات.

ودعا مجدلاني كافة الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال التوحد، لاتخاذ إجراءاتها لضمان استمرار برامج التأهيل النفسي والاجتماعي للأطفال، وتقديم العلاج اللازم والطارئ لهم، واستغلال وسائل التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي؛ لضمان ذلك، وأن وزارة التنمية الاجتماعية وعبر مديرياتها إعلامها، تعمل على نشر التوعية حول آليات التعامل مع اطفال التوحد، خلال هذه الأزمة، وآليات تعامل الأهالي؛ لتجاوز الوضع الراهن.وأوضح مجدلاني، أن وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم، أمام تحدٍ كبير، لتوفير احتياجات الأسر الفقيرة والمهمشة وأسر الأطفال، الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد، ومتابعة شؤون شريحة الأطفال والبالغين المصابين عبر مديرياتها ولجان الطوارئ العاملة بها، المنتشرة في محافظات الوطن، مضيفاً أن الوزارة شملت في خطة عمل الطوارئ، التركيز على دعم ذوي التوحد في فلسطين، ضمن الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة.من الجدير بالذكر، أن العالم يحتفل باليوم العالمي للتوحد سنويًا في اليوم الثاني من شهر نيسان/ أبريل، وذلك بعد اعتماد الأمم المتحدة له؛ بهدف زيادة اكتشاف الأطفال المصابين بالتوحد والتوعية بالمرض.