شؤون فلسطينية

مجدلاني: وزارة التنمية شملت بخطة الطوارئ التركيز على دعم ذوي التوحد

مجدلاني: وزارة التنمية شملت بخطة الطوارئ التركيز على دعم ذوي التوحد
رام الله - دنيا الوطن
توجه وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، بالتحية لصمود وجلد أمهات وعائلات أطفال اضطراب طيف التوحد في فلسطين، ومواجهتهم الأعباء المالية المضاعفة لضمان حصول أطفالهم على الخدمات، مؤكداً أن عائلات الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد، يواجهون تحديات وظروفاً صعبة للحصول على الرعاية والتأهيل لأطفالهم. 

جاء ذلك، في البيان الذي أطلقه الوزير، صباح اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للتوحد، الذي يصادف الثاني من نيسان/ أبريل من كل عام، حيث قال: "مما لاشك فيه أن هذه المناسبة للعام 2020 تأتي في ظل ظروف صعبة، تمر بها فلسطين، كباقي دول العالم في ظل تفشي فيروس (كورونا)، مما يثقل الحمل على كاهل الحكومة الفلسطينية، ووزارة التنمية الاجتماعية، بشكل خاص، حيث تتسع دائرة الفقر في المجتمع الفلسطيني، نتيجة حالة الطوارئ، وتوقف الحركة الاقتصادية". 

ودعا مجدلاني كافة الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال التوحد، لاتخاذ إجراءاتها لضمان استمرار برامج التأهيل النفسي والاجتماعي للأطفال، وتقديم العلاج اللازم والطارئ لهم، واستغلال وسائل التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي؛ لضمان ذلك، وأن وزارة التنمية الاجتماعية وعبر مديرياتها إعلامها، تعمل على نشر التوعية حول آليات التعامل مع اطفال التوحد، خلال هذه الأزمة، وآليات تعامل الأهالي؛ لتجاوز الوضع الراهن. 

وأوضح مجدلاني، أن وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم، أمام تحدٍ كبير، لتوفير احتياجات الأسر الفقيرة والمهمشة وأسر الأطفال، الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد، ومتابعة شؤون شريحة الأطفال والبالغين المصابين عبر مديرياتها ولجان الطوارئ العاملة بها، المنتشرة في محافظات الوطن، مضيفاً أن الوزارة شملت في خطة عمل الطوارئ، التركيز على دعم ذوي التوحد في فلسطين، ضمن الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة.

من الجدير بالذكر، أن العالم يحتفل باليوم العالمي للتوحد سنويًا في اليوم الثاني من شهر نيسان/ أبريل، وذلك بعد اعتماد الأمم المتحدة له؛ بهدف زيادة اكتشاف الأطفال المصابين بالتوحد والتوعية بالمرض. 

حيث إن واحداً من كل 160 طفلًا حول العالم مصاب بطيف التوحد، طيف التوحد يبدأ في الطفولة، ويمكن استمراره إلى ما بعد البلوغ، وأن أعراض الإصابة بالتوحد تظهر بعدم الاستجابة للنداء، والتأخر في النطق، وكثرة إعادة بعض الحركات والكلمات.

أخبار ذات صلة

حماس: على حكومة اشتية وقف سياسة التمييز ورفع الإجراءات عن غزة

حماس: على حكومة اشتية وقف سياسة التمييز ورفع الإجراءات عن غزة

الديمقراطية تنتقد استمرار التمييز بصرف رواتب موظفي السلطة بين الضفة وغزة

الديمقراطية تنتقد استمرار التمييز بصرف رواتب موظفي السلطة بين الضفة وغزة

الحبس عام لثلاثة متهمين لمخالفتهم تعليمات حالة الطوارئ

الحبس عام لثلاثة متهمين لمخالفتهم تعليمات حالة الطوارئ

وزارة الاقتصاد تسمح باستيراد 1884 طن سلع غذائية ضمن الكوتا

وزارة الاقتصاد تسمح باستيراد 1884 طن سلع غذائية ضمن الكوتا

#الحصار_وباء.. انطلاق أكبر حملة دولية للضغط على الاحتلال لإنهاء حصار غزة

#الحصار_وباء.. انطلاق أكبر حملة دولية للضغط على الاحتلال لإنهاء حصار غزة

الشرطة والأجهزة الأمنية تضبط 20 مركبة بالخليل

الشرطة والأجهزة الأمنية تضبط 20 مركبة بالخليل

التعليم بغزة تُسلّم رواتب موظفيها وفق أساليب السلامة الصحية

التعليم بغزة تُسلّم رواتب موظفيها وفق أساليب السلامة الصحية

سلطة النقد تدعو المواطنين للاستفادة من نظام المفتاح الوطني 194 لاستلام الرواتب

سلطة النقد تدعو المواطنين للاستفادة من نظام المفتاح الوطني 194 لاستلام الرواتب

التعليقات

الدنيا حكايات

هوجة فيديوهات مصرية

هوجة فيديوهات مصرية

شؤون فلسطينية

الديمقراطية تنتقد استمرار التمييز بصرف رواتب موظفي السلطة بين الضفة وغزة

الديمقراطية تنتقد استمرار التمييز بصرف رواتب موظفي السلطة بين الضفة وغزة

مجدلاني: وزارة التنمية شملت بخطة الطوارئ التركيز على دعم ذوي التوحد

مجدلاني: وزارة التنمية شملت بخطة الطوارئ التركيز على دعم ذوي التوحد

#الحصار_وباء.. انطلاق أكبر حملة دولية للضغط على الاحتلال لإنهاء حصار غزة

#الحصار_وباء.. انطلاق أكبر حملة دولية للضغط على الاحتلال لإنهاء حصار غزة

الشرطة والأجهزة الأمنية تضبط 20 مركبة بالخليل

الشرطة والأجهزة الأمنية تضبط 20 مركبة بالخليل

التعليم بغزة تُسلّم رواتب موظفيها وفق أساليب السلامة الصحية

التعليم بغزة تُسلّم رواتب موظفيها وفق أساليب السلامة الصحية

الشعبية: سياسة التمييز الجغرافي تضرب مقومات الصمود لدى شعبنا

الشعبية: سياسة التمييز الجغرافي تضرب مقومات الصمود لدى شعبنا

خطوات احتجاجية للأسرى بقسم (14) بسجن (عوفر) بعد رفض الاحتلال أخذ عيناتهم

خطوات احتجاجية للأسرى بقسم (14) بسجن (عوفر) بعد رفض الاحتلال أخذ عيناتهم

الاحتلال يُواصل الاقتحامات والاعتقالات في القدس المحتلة

الاحتلال يُواصل الاقتحامات والاعتقالات في القدس المحتلة

منوعات

يسرا تدخل في نوبة بكاء بسبب مايا دياب

يسرا تدخل في نوبة بكاء بسبب مايا دياب

&#34;كورونا&#34; يتمكن من فنانة أمريكية

"كورونا" يتمكن من فنانة أمريكية

وفاة أول فنان مغربي بفيروس كورونا‎

وفاة أول فنان مغربي بفيروس كورونا‎

أعادتها للأضواء.. استمع لأغنية &#34;أبلة فاهيتا&#34; في زمن الكورونا

أعادتها للأضواء.. استمع لأغنية "أبلة فاهيتا" في زمن الكورونا

أفيخاي أدرعي يُخرج جوليا بُطرس عن صمتها.. ويُعايرها بـ&#34;الفلسطينيين&#34;

أفيخاي أدرعي يُخرج جوليا بُطرس عن صمتها.. ويُعايرها بـ"الفلسطينيين"

هل أُصيب &#34;مهند التركي&#34; بفيروس (كورونا)؟

هل أُصيب "مهند التركي" بفيروس (كورونا)؟

شاهد: نسرين طافش ترفع مناعة جمهورها بوصلة رقص في المطبخ

شاهد: نسرين طافش ترفع مناعة جمهورها بوصلة رقص في المطبخ

فنانة خليجية تتضامن مع الرجال بحركات غير أنثوية

فنانة خليجية تتضامن مع الرجال بحركات غير أنثوية

ماهو الخبر الذي أخفته أسرة جورج سيدهم عنه قبل وفاته؟

ماهو الخبر الذي أخفته أسرة جورج سيدهم عنه قبل وفاته؟

هل ارتبطت حلا الترك بهذا المُمثل الوسيم؟

هل ارتبطت حلا الترك بهذا المُمثل الوسيم؟

عربي

الصحة المغربية: 22 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الصحة المغربية: 22 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

مواطنون مصريون يتخلون عن جنسيتهم

مواطنون مصريون يتخلون عن جنسيتهم

(كورونا) يُهدد العرب.. 8 ملايين شخص سيصبحون فقراء

(كورونا) يُهدد العرب.. 8 ملايين شخص سيصبحون فقراء

استنفار الجيش اللبناني بعد تحركات الجيش الإسرائيلي على الحدود

استنفار الجيش اللبناني بعد تحركات الجيش الإسرائيلي على الحدود