شؤون فلسطينية

#الحصار_وباء.. انطلاق أكبر حملة دولية للضغط على الاحتلال لإنهاء حصار غزة

#الحصار_وباء.. انطلاق أكبر حملة دولية للضغط على الاحتلال لإنهاء حصار غزة
رام الله - دنيا الوطن
انطلقت الحملة الإلكترونية الدولية (#الحصار_وباء) وهي حملة إعلامية دولية إنسانية وسياسية؛ للضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل كسر الحصار عن غزة، في ظل المخاطر والتخوفات من انتشار وباء (كورونا)، إلى جانب الآثار الخطيرة الصحية والاقتصادية والبيئية، ومختلف القطاعات الناتجة عن 14 عاماً من الحصار.

وتضم الحملة، التي أطلقها مركز حكاية وطن فلسطين والحملة العالمية للعودة إلى فلسطين، العشرات من المؤسسات والهيئات الدولية والعربية والحقوقية.

وغرد عبر (الهاشتاج #الحصار_وباء) العشرات من الشخصيات السياسية والإعلامية والحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية، موجهين صرخة وإنذاراً للعالم، بأن التقاعس عن إنهاء الحصار في ظل مخاطر تفشي (كورونا) في قطاع غزة، سيعني التسبب في كارثة محققة.

وتساءل النائب في مجلس الأمة الكويتي، عدنان عبد الصمد، عن العالم الذي دخل حصاراً اختيارياً بسبب (كورونا) من حصار غزة الذي يدخل عامه الرابع عشر.

ووجه المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس- القدس، نداءً عاجلاً لكل المعنيين بضرورة العمل على إنهاء الحصار عن أكبر سجن في العالم.

واستعرض النائب، جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أبرز الأرقام الخطيرة المتعلقة بنسب الفقر والبطالة، ونقص الإمكانيات الصحية والمستلزمات والأدوية، داعياً لإغاثة عاجلة للقطاع بشكل عاجل ورفع الحصار.

ودعا معن بشور، منسق الحملة الأهلية لنصرة فلسطين، وقضايا الأمة، إلى ضرورة العمل للتخلص من وباء الحصار، ووباء (كورونا).

وشدد مجتهد هاشم، مدير صوت فلسطين- إندونيسيا، على أن حصار غزة، يُسجل خطراً تاريخياً بحق السكان، الذين يواجهون الآن وباء (كورونا) والحصار الإسرائيلي.

وقال شجاعت علي، الرئيس الوطني لمنظمة الطلاب المسلمين في الهند: إن الانتماء الوطني الدائم للهند، هو الوقوف مع قضية فلسطين.

أما الدكتور منير شفيق، الأمين العام للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، فأكد أن الحصار جريمة، وأن استمراره مع انتشار وباء (كورونا) يضاعف هذه الجريمة، فيما دعا الأب منويل مسلم، رئيس الهيئة الشعبية لعدالة وسلام القدس، لرفع الحصار.

من جهته، حذر زاهر بيراوي، رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، من أن انتشار الوباء في القطاع، يعني كارثة إنسانية، فيما دعا صلاح عبد العاطي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الدولية لحقوق الإنسان؛ لرفع العقوبات الجماعية عن غزة، وضمان تقديم كل أشكال الدعم.

وأكد الفنان التشكيلي فايز الحسني، المدير العام لمؤسسة رواسي، على ضرورة أن يقف العالم مع الإنسانية في زمن الوحشية الإسرائيلية.

أخبار ذات صلة

حماس: على حكومة اشتية وقف سياسة التمييز ورفع الإجراءات عن غزة

حماس: على حكومة اشتية وقف سياسة التمييز ورفع الإجراءات عن غزة

الديمقراطية تنتقد استمرار التمييز بصرف رواتب موظفي السلطة بين الضفة وغزة

الديمقراطية تنتقد استمرار التمييز بصرف رواتب موظفي السلطة بين الضفة وغزة

الحبس عام لثلاثة متهمين لمخالفتهم تعليمات حالة الطوارئ

الحبس عام لثلاثة متهمين لمخالفتهم تعليمات حالة الطوارئ

وزارة الاقتصاد تسمح باستيراد 1884 طن سلع غذائية ضمن الكوتا

وزارة الاقتصاد تسمح باستيراد 1884 طن سلع غذائية ضمن الكوتا

مجدلاني: وزارة التنمية شملت بخطة الطوارئ التركيز على دعم ذوي التوحد

مجدلاني: وزارة التنمية شملت بخطة الطوارئ التركيز على دعم ذوي التوحد

الشرطة والأجهزة الأمنية تضبط 20 مركبة بالخليل

الشرطة والأجهزة الأمنية تضبط 20 مركبة بالخليل

التعليم بغزة تُسلّم رواتب موظفيها وفق أساليب السلامة الصحية

التعليم بغزة تُسلّم رواتب موظفيها وفق أساليب السلامة الصحية

سلطة النقد تدعو المواطنين للاستفادة من نظام المفتاح الوطني 194 لاستلام الرواتب

سلطة النقد تدعو المواطنين للاستفادة من نظام المفتاح الوطني 194 لاستلام الرواتب

التعليقات

الدنيا حكايات

هوجة فيديوهات مصرية

هوجة فيديوهات مصرية

شؤون فلسطينية

الديمقراطية تنتقد استمرار التمييز بصرف رواتب موظفي السلطة بين الضفة وغزة

الديمقراطية تنتقد استمرار التمييز بصرف رواتب موظفي السلطة بين الضفة وغزة

مجدلاني: وزارة التنمية شملت بخطة الطوارئ التركيز على دعم ذوي التوحد

مجدلاني: وزارة التنمية شملت بخطة الطوارئ التركيز على دعم ذوي التوحد

#الحصار_وباء.. انطلاق أكبر حملة دولية للضغط على الاحتلال لإنهاء حصار غزة

#الحصار_وباء.. انطلاق أكبر حملة دولية للضغط على الاحتلال لإنهاء حصار غزة

الشرطة والأجهزة الأمنية تضبط 20 مركبة بالخليل

الشرطة والأجهزة الأمنية تضبط 20 مركبة بالخليل

التعليم بغزة تُسلّم رواتب موظفيها وفق أساليب السلامة الصحية

التعليم بغزة تُسلّم رواتب موظفيها وفق أساليب السلامة الصحية

الشعبية: سياسة التمييز الجغرافي تضرب مقومات الصمود لدى شعبنا

الشعبية: سياسة التمييز الجغرافي تضرب مقومات الصمود لدى شعبنا

خطوات احتجاجية للأسرى بقسم (14) بسجن (عوفر) بعد رفض الاحتلال أخذ عيناتهم

خطوات احتجاجية للأسرى بقسم (14) بسجن (عوفر) بعد رفض الاحتلال أخذ عيناتهم

الاحتلال يُواصل الاقتحامات والاعتقالات في القدس المحتلة

الاحتلال يُواصل الاقتحامات والاعتقالات في القدس المحتلة

منوعات

يسرا تدخل في نوبة بكاء بسبب مايا دياب

يسرا تدخل في نوبة بكاء بسبب مايا دياب

&#34;كورونا&#34; يتمكن من فنانة أمريكية

"كورونا" يتمكن من فنانة أمريكية

وفاة أول فنان مغربي بفيروس كورونا‎

وفاة أول فنان مغربي بفيروس كورونا‎

أعادتها للأضواء.. استمع لأغنية &#34;أبلة فاهيتا&#34; في زمن الكورونا

أعادتها للأضواء.. استمع لأغنية "أبلة فاهيتا" في زمن الكورونا

أفيخاي أدرعي يُخرج جوليا بُطرس عن صمتها.. ويُعايرها بـ&#34;الفلسطينيين&#34;

أفيخاي أدرعي يُخرج جوليا بُطرس عن صمتها.. ويُعايرها بـ"الفلسطينيين"

هل أُصيب &#34;مهند التركي&#34; بفيروس (كورونا)؟

هل أُصيب "مهند التركي" بفيروس (كورونا)؟

شاهد: نسرين طافش ترفع مناعة جمهورها بوصلة رقص في المطبخ

شاهد: نسرين طافش ترفع مناعة جمهورها بوصلة رقص في المطبخ

فنانة خليجية تتضامن مع الرجال بحركات غير أنثوية

فنانة خليجية تتضامن مع الرجال بحركات غير أنثوية

ماهو الخبر الذي أخفته أسرة جورج سيدهم عنه قبل وفاته؟

ماهو الخبر الذي أخفته أسرة جورج سيدهم عنه قبل وفاته؟

هل ارتبطت حلا الترك بهذا المُمثل الوسيم؟

هل ارتبطت حلا الترك بهذا المُمثل الوسيم؟

عربي

الصحة المغربية: 22 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الصحة المغربية: 22 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

مواطنون مصريون يتخلون عن جنسيتهم

مواطنون مصريون يتخلون عن جنسيتهم

(كورونا) يُهدد العرب.. 8 ملايين شخص سيصبحون فقراء

(كورونا) يُهدد العرب.. 8 ملايين شخص سيصبحون فقراء

استنفار الجيش اللبناني بعد تحركات الجيش الإسرائيلي على الحدود

استنفار الجيش اللبناني بعد تحركات الجيش الإسرائيلي على الحدود