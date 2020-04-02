الحصار_وباء.. انطلاق أكبر حملة دولية للضغط على الاحتلال لإنهاء حصار غزة

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رام الله - دنيا الوطن

انطلقت الحملة الإلكترونية الدولية (#الحصار_وباء) وهي حملة إعلامية دولية إنسانية وسياسية؛ للضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل كسر الحصار عن غزة، في ظل المخاطر والتخوفات من انتشار وباء (كورونا)، إلى جانب الآثار الخطيرة الصحية والاقتصادية والبيئية، ومختلف القطاعات الناتجة عن 14 عاماً من الحصار.



وتضم الحملة، التي أطلقها مركز حكاية وطن فلسطين والحملة العالمية للعودة إلى فلسطين، العشرات من المؤسسات والهيئات الدولية والعربية والحقوقية.



وغرد عبر (الهاشتاج #الحصار_وباء) العشرات من الشخصيات السياسية والإعلامية والحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية، موجهين صرخة وإنذاراً للعالم، بأن التقاعس عن إنهاء الحصار في ظل مخاطر تفشي (كورونا) في قطاع غزة، سيعني التسبب في كارثة محققة.



وتساءل النائب في مجلس الأمة الكويتي، عدنان عبد الصمد، عن العالم الذي دخل حصاراً اختيارياً بسبب (كورونا) من حصار غزة الذي يدخل عامه الرابع عشر.



ووجه المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس- القدس، نداءً عاجلاً لكل المعنيين بضرورة العمل على إنهاء الحصار عن أكبر سجن في العالم.



واستعرض النائب، جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أبرز الأرقام الخطيرة المتعلقة بنسب الفقر والبطالة، ونقص الإمكانيات الصحية والمستلزمات والأدوية، داعياً لإغاثة عاجلة للقطاع بشكل عاجل ورفع الحصار.



ودعا معن بشور، منسق الحملة الأهلية لنصرة فلسطين، وقضايا الأمة، إلى ضرورة العمل للتخلص من وباء الحصار، ووباء (كورونا).



وشدد مجتهد هاشم، مدير صوت فلسطين- إندونيسيا، على أن حصار غزة، يُسجل خطراً تاريخياً بحق السكان، الذين يواجهون الآن وباء (كورونا) والحصار الإسرائيلي.



وقال شجاعت علي، الرئيس الوطني لمنظمة الطلاب المسلمين في الهند: إن الانتماء الوطني الدائم للهند، هو الوقوف مع قضية فلسطين.



أما الدكتور منير شفيق، الأمين العام للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، فأكد أن الحصار جريمة، وأن استمراره مع انتشار وباء (كورونا) يضاعف هذه الجريمة، فيما دعا الأب منويل مسلم، رئيس الهيئة الشعبية لعدالة وسلام القدس، لرفع الحصار.



من جهته، حذر زاهر بيراوي، رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، من أن انتشار الوباء في القطاع، يعني كارثة إنسانية، فيما دعا صلاح عبد العاطي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الدولية لحقوق الإنسان؛ لرفع العقوبات الجماعية عن غزة، وضمان تقديم كل أشكال الدعم.



وأكد الفنان التشكيلي فايز الحسني، المدير العام لمؤسسة رواسي، على ضرورة أن يقف العالم مع الإنسانية في زمن الوحشية الإسرائيلية.