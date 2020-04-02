الشرطة والأجهزة الأمنية تضبط 20 مركبة بالخليل

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وخلال عمل دوريات الشرطة والأجهزة الأمنية في شوارع محافظة الخليل، تطبيقاً لقانون الطوارئ، بتقييد حركة المواطنين، بهدف الحفاظ على حياتهم وسلامتهم، فقد تم ضبط 20 مركبة لعدم التزام أصحابها بإجراءات الطوارئ.



وأضافت، بأنه قد تم حجز هذه المركبات إدارياً من قبل شرطة المرور لمدة 15 يوماً، نظراً لعدم التزام أصحابها بإجراءات حالة الطوارئ، وتقييد الحركة التي تم الإعلان عنها من قبل محافظ الخليل.



وحذرت كافة المواطنين من عدم الالتزام بحالة تقييد الحركة، تطبيقاً لقانون الطوارئ المعلن عنه، وذلك من أجل الحفاظ على حياتهم وسلامتهم.



رام الله - دنيا الوطنضبطت الشرطة والأجهزة الأمنية، صباح اليوم 20 مركبة لعدم التزام أصحابها بإجراءات حالة الطوارئ في محافظة الخليل.