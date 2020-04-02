شؤون فلسطينية

التعليم بغزة تُسلّم رواتب موظفيها وفق أساليب السلامة الصحية

التعليم بغزة تُسلّم رواتب موظفيها وفق أساليب السلامة الصحية
رام الله - دنيا الوطن
شرعت وزارة التربية والتعليم العالي، بالتعاون مع وزارة المالية، بتسليم رواتب موظفي التعليم في الوزارة، والمديريات، والمدارس، وذلك ضمن الآلية الحكومية الجديدة؛ لتسليم الرواتب، خاصة في ظل حالة الطوارئ ومواجهة فيروس (كورونا).

وقال وكيل الوزارة، الدكتور زياد ثابت: "إن وزارة التعليم، وضعت خطة تنفيذية متكاملة؛ لتسليم الرواتب بالصورة المثلى، بما يضمن توفير السلامة والوقاية لجميع العاملين في مختلف المؤسسات التعليمية، بمحافظات قطاع غزة.

ولفت ثابت إلى أن الخطة، تتضمن تسليم الرواتب بالسرعة الممكنة للموظفين، وبما يضمن الدقة العالية، ومراعاة الجوانب الفنية، وإجراءات التأمين الخاصة، والسلامة التامة للجميع.

ويجري توزيع الرواتب لموظفي الوزارة والمديريات في مقر عملهم، أما طواقم المعلمين، فيجري توزيع الرواتب في مدارسهم، وبخصوص مدارس الحجر،  يتم استبدالها بمدارس أخرى.

وأوضح، أنه يجري تسليم الراتب للموظف نفسه، ويوقع حسب الأصول (التوقيع البنكي).

وكانت الوزارة، عقدت اليوم الخميس لقاء لمتابعة تسليم الرواتب مع مديري التعليم، بحضور مدير عام الشؤون الإدارية، أ. رائد صالحية، ومدير عام الشؤون المالية، د. أكرم حماد، لمتابعة الآليات الخاصة بالتسليم، وفق آليات السلامة والأمان.

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