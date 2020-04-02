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عربي

(كورونا) يُهدد العرب.. 8 ملايين شخص سيصبحون فقراء

(كورونا) يُهدد العرب.. 8 ملايين شخص سيصبحون فقراء
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا (إسكوا)، أن 8.3 مليون شخص في المنطقة العربية، مهددون بالفقر بسبب فيروس (كورونا) المستجد، مُشيرة إلى أنه من المتوقع أن يزداد أيضًا عدد الذين يعانون من نقص في التغذية بحوالي مليوني شخص.

وقالت اللجنة، في بيان نشرته (سكاي نيوز): إن عدد الفقراء في المنطقة العربية، سيرتفع مع وقوع 8.3 مليون شخص إضافي في براثن الفقر، وفق دراسة جديدة أعدتها اللجنة الأممية، حول آثار فيروس (كورونا)، بحسب ما أوردت وكالة (الأناضول) للأنباء.

وأشارت لجنة (إسكوا) إلى أن ما مجموعه 101.4 مليون شخص في المنطقة، سيصنفون في عداد الفقراء، وسيبلغ عدد الذين يعانون من نقص في التغذية حوالي 52 مليونًا.

وأشار البيان نفسه، إلى أنه من المتوقع، أن يطال غياب الحد الأدنى للحماية الاجتماعية في بعض البلدان العربية، والتغطية غير الشاملة لنُظُم الحماية، الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، التي ستفتقر إلى أبسط مكونات الصمود خلال تفشّي الوباء.

كما يعطّل الوباء سلاسل الإمداد العالمية، ويؤثر على الأمن الغذائي في العديد من البلدان العربية، بسبب اعتمادها الكبير على الواردات الغذائية، بحسب المصدر نفسه، فيما تخسر الدول العربية حوالي 60 مليار دولار سنويًا، بسبب فقدان الأغذية، وهدرها.

ونقل البيان عن الأمينة التنفيذية لـ (إسكوا)، رولا دشتي، "ستكون عواقب هذه الأزمة شديدة على الفئات المعرّضة للمخاطر والعاملين في القطاع غير النظامي، ممّن لا يستفيدون من خدمات الحماية الاجتماعية، ولا من التأمين ضد البطالة".

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