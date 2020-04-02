شؤون فلسطينية

سلطة النقد تدعو المواطنين للاستفادة من نظام المفتاح الوطني 194 لاستلام الرواتب

سلطة النقد تدعو المواطنين للاستفادة من نظام المفتاح الوطني 194 لاستلام الرواتب
رام الله - دنيا الوطن
دعت سلطة النقد الفلسطينية، المواطنين للاستفادة من نظام المفتاح الوطني للصرافات الآلية 194، وذلك تزامناً مع بدء موعد صرف رواتب الموظفين العموميين، ومنعاً لحدوث أي تزاحم عند الصرافات الآلية، حفاظاً على صحة المواطنين.

ونظام المفتاح الوطني 194 هو النظام الذي يعمل على ربط كافة أجهزة الصراف الآلي التابعة للمصارف العاملة في فلسطين ضمن شبكة موحدة، بحيث يُمَكّن كل من  يمتلك بطاقة صراف آلي من الاستفادة من خدمات أي صراف آلي قريب منه دون شرط أن يكون الصراف الآلي تابعاً للمصرف، الذي يملك فيه حساباً بنكياً.

وأوضحت سلطة النقد، أن البنوك عملت خلال الفترة الحالية على إعفاء مستخدمي نظام المفتاح الوطني 194 من أية رسوم أو عمولات، وذلك تشجيعاً للمواطنين على استخدام الصرافات الآلية والبالغ عددها 704 صرافاً موزعة في كافة محافظات الوطن، لإتمام معاملاتهم البنكية، دون اللجوء إلى أفرع المصارف.

وجددت سلطة النقد، دعوتها للمواطنين إلى استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية في إتمام معاملاتهم المالية، بدلاً من استخدام العملة النقدية "الكاش"، وذلك في إطار الحفاظ على السلامة العامة في ظل الظروف الصحية الراهنة.

وأكدت سلطة النقد، على ضرورة التزام المواطنين بأوقات التحرك المسموحة لهم في كل محافظة، والالتزام بالإرشادات الصحية الوقائية، عند استخدام الصراف الآلي، وتقدمت بالشكر إلى الأجهزة الأمنية والشرطة والمتطوعين، الذين ساهموا بتنظيم عملية السحب أمام الصرافات، حرصاً على سلامة المواطنين والوقاية من العدوى.

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