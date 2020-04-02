استنفار الجيش اللبناني بعد تحركات الجيش الإسرائيلي على الحدود

الجيش اللبناني

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رام الله - دنيا الوطن

قالت (الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام)، صباح اليوم الخميس: إن قوة مشاة إسرائيلية، اجتازت السياج التقني عند الحدود اللبنانية، ونفذت عملية تفتيش، ما أدى إلى استنفار قوات (يونيفيل) والجيش اللبناني.



وأكدت الوكالة، أن "قوة مشاة تابعة للجيش الإسرائيلي، قوامها 15 عنصراً، اجتازت السياج التقني في محلة كروم الشراقي خراج بلدة ميس الجبل قضاء مرجعيون، حيث نفذت عملية تفتيش، ونصبت خيمة صغيرة، من دون خرق الخط الأزرق، ترافقها دبابة (ميركافا) تمركزت عند التلة المواجهة للنقطة المذكورة".



وأشارت الوكالة إلى أنه "بعد فترة وجيزة انسحبت دبابة ميركافا، فيما استمر عدد من جنود الجيش الإسرائيلي بعملية التفتيش، في ظل استنفار الجيش اللبناني، وقوات (يونيفيل) من الجهة اللبنانية".