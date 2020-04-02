مشروع قرار تونسي في مجلس الأمن للتصدي لوباء (كورونا)

مجلس الأمن الدولي

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قدمت تونس مطلع هذا الأسبوع إلى مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار، يدعو إلى "تحرك دولي عاجل" للحد من تداعيات فيروس (كورونا).



ووفق وكالة الأنباء الفرنسية، فقد أكد مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، أن مشروع القرار التونسي، أصبح "مشروع الدول العشر غير الدائمة العضوية" في المجلس.



وأوضح المصدر التونسي، أنه "بشكل عام يؤكد مشروع القرار الدعوة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش لوقف فوري لإطلاق النار في جميع النزاعات في أنحاء العالم لدواع إنسانية".



وتقترح تونس، العضو غير الدائم في مجلس الأمن، في المسودة، أن يعبر المجلس عن "القلق إزاء التداعيات على الأمن الغذائي والاقتصادات.. في كافة أنحاء العالم بسبب القيود المفروضة على العمل والتنقل والأنشطة التجارية، وإجراءات العزل ووقف الأنشطة الصناعية".



وبحسب مصدر دبلوماسي فإن 10 دول، باتت تدعم النص التونسي، ما يعني أنه إذا طرح على التصويت في المجلس يمكن إقراره، إذا لم تستخدم أي من الدول الخمس الباقية (الأعضاء الدائمون) الفيتو ضده، وهذه الدول هي: الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا.