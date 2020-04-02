عربي

مشروع قرار تونسي في مجلس الأمن للتصدي لوباء (كورونا)

مشروع قرار تونسي في مجلس الأمن للتصدي لوباء (كورونا)
مجلس الأمن الدولي
رام الله - دنيا الوطن
قدمت تونس مطلع هذا الأسبوع إلى مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار، يدعو إلى "تحرك دولي عاجل" للحد من تداعيات فيروس (كورونا).

ووفق وكالة الأنباء الفرنسية، فقد أكد مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، أن مشروع القرار التونسي، أصبح "مشروع الدول العشر غير الدائمة العضوية" في المجلس.

وأوضح المصدر التونسي، أنه "بشكل عام يؤكد مشروع القرار الدعوة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش لوقف فوري لإطلاق النار في جميع النزاعات في أنحاء العالم لدواع إنسانية".

وتقترح تونس، العضو غير الدائم في مجلس الأمن، في المسودة، أن يعبر المجلس عن "القلق إزاء التداعيات على الأمن الغذائي والاقتصادات.. في كافة أنحاء العالم بسبب القيود المفروضة على العمل والتنقل والأنشطة التجارية، وإجراءات العزل ووقف الأنشطة الصناعية".

وبحسب مصدر دبلوماسي فإن 10 دول، باتت تدعم النص التونسي، ما يعني أنه إذا طرح على التصويت في المجلس يمكن إقراره، إذا لم تستخدم أي من الدول الخمس الباقية (الأعضاء الدائمون) الفيتو ضده، وهذه الدول هي: الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا.

أخبار ذات صلة

استنفار الجيش اللبناني بعد تحركات الجيش الإسرائيلي على الحدود

استنفار الجيش اللبناني بعد تحركات الجيش الإسرائيلي على الحدود

صحيفة أردنية: إصابات (كورونا) في المملكة ستنحسر السبت المقبل

صحيفة أردنية: إصابات (كورونا) في المملكة ستنحسر السبت المقبل

الجزائر تسجن مدير شرطتها السابق بتهم الفساد

الجزائر تسجن مدير شرطتها السابق بتهم الفساد

العاهل الأردني يُطالب الحكومة بالتخطيط لما بعد فترة (كورونا)

العاهل الأردني يُطالب الحكومة بالتخطيط لما بعد فترة (كورونا)

69 حالة إصابة وست وفيات جديدة بفيروس (كورونا) في مصر

69 حالة إصابة وست وفيات جديدة بفيروس (كورونا) في مصر

طبيب لبناني: علاج (كورونا) من خلال مزج هذين الدواءين

طبيب لبناني: علاج (كورونا) من خلال مزج هذين الدواءين

وزير عربي: أجهزة فحص فيروس (كورونا) الصينية &#34;غير صالحة&#34;

وزير عربي: أجهزة فحص فيروس (كورونا) الصينية "غير صالحة"

لأول مرة منذ انتشار (كورونا).. 6 وفيات خلال 24 ساعة في السعودية

لأول مرة منذ انتشار (كورونا).. 6 وفيات خلال 24 ساعة في السعودية

التعليقات

الدنيا حكايات

هوجة فيديوهات مصرية

هوجة فيديوهات مصرية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يُواصل الاقتحامات والاعتقالات في القدس المحتلة

الاحتلال يُواصل الاقتحامات والاعتقالات في القدس المحتلة

بيراوي: الوضع الصحي بغزة يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً وانتشار (كورونا) كارثة حقيقية

بيراوي: الوضع الصحي بغزة يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً وانتشار (كورونا) كارثة حقيقية

اندلاع حريق في منطقة بني سهيلا جنوب قطاع غزة

اندلاع حريق في منطقة بني سهيلا جنوب قطاع غزة

الاقتصاد بغزة تُحرر 58 محضر ضبط لمحتكرين ومتلاعبين بالأسعار

الاقتصاد بغزة تُحرر 58 محضر ضبط لمحتكرين ومتلاعبين بالأسعار

شبيبة فتح تقترح حملة شبابية على الصعيد العالمي لمواجهة كورونا

شبيبة فتح تقترح حملة شبابية على الصعيد العالمي لمواجهة كورونا

ارتفاع على درجات الحرارة

ارتفاع على درجات الحرارة

طالع أسعار صرف العملات

طالع أسعار صرف العملات

منوعات

&#34;كورونا&#34; يتمكن من فنانة أمريكية

"كورونا" يتمكن من فنانة أمريكية

وفاة أول فنان مغربي بفيروس كورونا‎

وفاة أول فنان مغربي بفيروس كورونا‎

أعادتها للأضواء.. استمع لأغنية &#34;أبلة فاهيتا&#34; في زمن الكورونا

أعادتها للأضواء.. استمع لأغنية "أبلة فاهيتا" في زمن الكورونا

أفيخاي أدرعي يُخرج جوليا بُطرس عن صمتها.. ويُعايرها بـ&#34;الفلسطينيين&#34;

أفيخاي أدرعي يُخرج جوليا بُطرس عن صمتها.. ويُعايرها بـ"الفلسطينيين"

هل أُصيب &#34;مهند التركي&#34; بفيروس (كورونا)؟

هل أُصيب "مهند التركي" بفيروس (كورونا)؟

شاهد: نسرين طافش ترفع مناعة جمهورها بوصلة رقص في المطبخ

شاهد: نسرين طافش ترفع مناعة جمهورها بوصلة رقص في المطبخ

فنانة خليجية تتضامن مع الرجال بحركات غير أنثوية

فنانة خليجية تتضامن مع الرجال بحركات غير أنثوية

ماهو الخبر الذي أخفته أسرة جورج سيدهم عنه قبل وفاته؟

ماهو الخبر الذي أخفته أسرة جورج سيدهم عنه قبل وفاته؟

هل ارتبطت حلا الترك بهذا المُمثل الوسيم؟

هل ارتبطت حلا الترك بهذا المُمثل الوسيم؟

إلهام الفضالة تصور ابنتها أثناء عملية إجهاض الجنين.. والجمهور غاضب

إلهام الفضالة تصور ابنتها أثناء عملية إجهاض الجنين.. والجمهور غاضب

عربي

استنفار الجيش اللبناني بعد تحركات الجيش الإسرائيلي على الحدود

استنفار الجيش اللبناني بعد تحركات الجيش الإسرائيلي على الحدود

مشروع قرار تونسي في مجلس الأمن للتصدي لوباء (كورونا)

مشروع قرار تونسي في مجلس الأمن للتصدي لوباء (كورونا)

الجزائر تسجن مدير شرطتها السابق بتهم الفساد

الجزائر تسجن مدير شرطتها السابق بتهم الفساد

العاهل الأردني يُطالب الحكومة بالتخطيط لما بعد فترة (كورونا)

العاهل الأردني يُطالب الحكومة بالتخطيط لما بعد فترة (كورونا)