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الاحتلال يُواصل الاقتحامات والاعتقالات في القدس المحتلة

الاحتلال يُواصل الاقتحامات والاعتقالات في القدس المحتلة
رام الله - دنيا الوطن
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، اقتحام عدد من المناطق والقرى في القدس المحتلة، واعتقلت خلالها عدداً من الشبان المقدسيين.

وأفادت مصادر محلية، أن قوة من شرطة الاحتلال، يرافقها المخابرات، اقتحمت فجر اليوم، حي أبو تايه ببلدة سلوان شرق القدس المحتلة، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).

وأوضحت المصادر، أن قوات خاصة إسرائيلية، اقتحمت بلدة سلوان في وقت سابق من الليلة الماضية، واعتدت بالضرب المبرح على الشبان، يزن صيام ومحمد عواد ونور عصفور، ومن ثم اعتقلتهم.

وفي العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب سائد يوسف عبيد، بعد الاعتداء عليه بالضرب، والشاب محمد مصطفى، وسلمت استدعاءات لشبان آخرين للتحقيق.

وفي سياق متصل، احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، راعي أغنام من سكان جبل المكبر، وصادرت منه نحو 100 رأس من ماشيته، أثناء رعيه الأغنام في حي وادي الحمص من قرية صور باهر جنوب القدس.

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