صحيفة أردنية: إصابات (كورونا) في المملكة ستنحسر السبت المقبل

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رام الله - دنيا الوطن

نقلت صحيفة (الغد) الأردنية، عن خبير وبائيات أردني "لم تفصح عن اسمه" بأن السبت المقبل، سيكون المؤشر الأول لانخفاض معدل الإصابات بفيروس (كورونا) في المملكة، فيما سيكون السبت الذي يليه، المؤشر النهائي على انحسارها.



وأكد الخبير، أن "عدد الفحوصات التي أجراها الجهاز الطبي الأردني غير كاف لكشف المزيد من الحالات، وأن إجراءات الرصد غير كافية".



وقال: "كلما قلت الفحوصات تبعد المسافة للوصول إلى الحالة الصفرية، وهي أن تسجل عدد الحالات طيلة فترة حضانة المرض بحيث يكون مدة 14 يوماً مجموع الحالات صفر".



وأوضح أن الإجراءات التي نفذتها الحكومة الأردنية بمجملها جيدة ونجحت بمهمتها، ولكن الضمانة بعدم وجود الفيروس ليست واضحة، وفيها ضبابية.



وأضاف خبير الوبائيات، وفق ما نقلت الصحيفة الأردنية: "خلو المملكة بالكامل لا يعني أنه بمأمن عن الفيروس، خاصة وأن ثلثي الكرة الأرضية يعاني من الوباء".