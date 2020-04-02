وزارة الصحة: 21 حالة جديدة مصابة بفيروس (كورونا) في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنأكد كمال الشخرة، مدير عام الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة، أنه تم تسجيل21 حالة جديدة مصابة بفيروس (كورونا)، والإصابات الجديدة موزعة: 9 برام الله و11 من ضواحي القدس وحالة من الخليل.وقال الشخرة خلال الإيجاز الحكومي الصحفي، المتعلق بإحصائيات فيروس (كورونا) في فلسطين: إن ضواحي القدس تصدرت الإصابات بالفيروس بـ 59 إصابة، فيما ارتفع العدد الإجمالي إلى 155 إصابة.وأوضح، أن الإصابات أغلبها من العمال والمُخالطين، داعيًا الجميع للالتزام بقرارات الحكومة، ووزارة الصحة، وتحديدًا فئة العمال، مشددًا بالقول: "نحن مقبلون على كارثة حقيقية إذا لم يلتزم الجميع"، وكل الإصابات المسجلة حالياً ناتجة من العمال في الداخل المحتل، والمخالطين لهم.وأوضح، أن هناك المئات من العينات قيد الفحص في الوقت الحالي، وسيتم الإعلان عن نتائجها من خلال المؤتمر المقبل للناطق باسم الحكومة الفلسطينية، في الإيجاز المسائي.وأضاف: حالتان مصابتان، دخلتا قسم العلاج في بيت لحم ومشفى هوغو شافيز، كما أنه تعافت حالتان من الحالات المصابة في بيت لحم.وعن التشكيك الإسرائيلي بإجراءات وزارة الصحة الفلسطينية، قال الشخرة: "قاطعنا الاجتماع الدوري بيننا وبين الإسرائيليين، أمس، بعد ما تداوله الإعلام عن تشكيك الصحة الإسرائيلية بجهودنا، لكنهم أكدوا لنا أن هذه التصريحات غير رسمية، وسيبعثون لنا رسالة اعتذار، لتعود الاجتماعات الدورية لطبيعتها".