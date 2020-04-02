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بيراوي: الوضع الصحي بغزة يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً وانتشار (كورونا) كارثة حقيقية

بيراوي: الوضع الصحي بغزة يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً وانتشار (كورونا) كارثة حقيقية
رام الله - دنيا الوطن
أكد زاهر بيراوي، رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، أن الوضع الإنساني والصحي المتدهور في قطاع غزة، يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً؛ لرفع الحصار الإسرائيلي، وإمداد القطاع بالمستلزمات الطبية اللازمة والأدوية، خاصة في ظل تفشي وباء (كورونا) في العالم، والإعلان عن بعض الإصابات في غزة.

وشدد بيراوي، رئيس اللجة الدولية، وهم شريك رئيس في حملة (#الحصار_وباء) التي أطلقها مركز حكاية وطن فلسطين، والحملة العالمية للعودة إلى فلسطين، بالشراكة مع مؤسسات دولية وعربية وحقوقية، على أن الوضع في غزة لا يحتمل التأجيل والمماطلة.

وحذر بيراوي، من أن انتشار الوباء- لا سمح الله- في القطاع، يعني كارثة إنسانية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، لعدة اعتبارات أبرزها: تدهور الوضع الصحي بسبب الحصار، الذي وصل عامه الرابع عشر، ونقص الإمكانيات والمستلزمات والأدوية، إضافة لعدد السكان الكبير في بقعة جغرافية صغيرة، ما يصعب عملية السيطرة عليه.

وأشار إلى ضرورة تدخل المنظمات الدولية الصحية والإنسانية؛ لتوفير مقومات الوقاية من الوباء، وتسهيل وصول هذه المستلزمات للقطاع المحاصر.

وبين، أن ربط الاحتلال وصول مقومات الوقاية للقطاع، بملفات أمنية، هو امتداد للحصار، وشكل من أشكال الإبادة الجماعية في حال استمر في رفضه، وسط هذا الصمت الدولي المريب.

وأكد بيراوي، أن كبرى دول العالم، بما تملك من إمكانيات مالية وصحية ومستشفيات، لا تستطيع السيطرة على الوباء، فما بالكم بغزة الفقيرة المحاصرة التي تفتقر لأدنى مقومات الحياة، وصنفتها الأمم المتحدة، بأنها لن تكون صالحة للحياة في العام 2020.

ودعا بيراوي، أحرار العالم، وكل المنظمات التضامنية كلاً من موقعه؛ للضغط المستمر خلال الأسبوعين المقبلين (فترة الحملة) من أجل كسر الحصار، ومن أجل تحقيق الأهداف الإعلامية والسياسية للحملة.

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