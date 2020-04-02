التربية والتعليم تنشر المواد المطلوبة في امتحانات الثانوية العامة





رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الخميس، المواد والدروس المطلوبة في امتحانات الثانوية العامة، لكافة الفووع.وقالت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن": إن امتحانات الثانوية العامة ستعقد في 30 آيار/ مايو المقبل، فيما تقرر تأجيل عقد الامتحانات العملية إلى موعد يحدد لاحقا لكل من مبحثي البرمجة والأتمتة والاتصالات للفرع التكنولوجي، ومبحث التدريب العملي للفروع المهنية، بالإضافة إلى تقييم مشاريع الكفاءة المهنية.وننشر لكم المواد المطلوبة في التوجيهي..