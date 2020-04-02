شؤون فلسطينية

اندلاع حريق في منطقة بني سهيلا جنوب قطاع غزة

اندلاع حريق في منطقة بني سهيلا جنوب قطاع غزة
من موقع الحدث
رام الله - دنيا الوطن
اندلع حريق صباح اليوم، في منطقة بني سهيلا، شرقي خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وقامت طواقم الدفاع المدني في عبسان، بإخماد الحريق الذي اندلع صباح اليوم، في منزل أحد المواطنين في منطقة بني سهيلا، شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة.

ونجم عن الحريق إصابة طفيفة، تعاملت معها الطواقم الطبية.



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