اندلاع حريق في منطقة بني سهيلا جنوب قطاع غزة









رام الله - دنيا الوطناندلع حريق صباح اليوم، في منطقة بني سهيلا، شرقي خانيونس، جنوب قطاع غزة.وقامت طواقم الدفاع المدني في عبسان، بإخماد الحريق الذي اندلع صباح اليوم، في منزل أحد المواطنين في منطقة بني سهيلا، شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة.ونجم عن الحريق إصابة طفيفة، تعاملت معها الطواقم الطبية.