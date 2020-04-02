شؤون فلسطينية

الاقتصاد بغزة تُحرر 58 محضر ضبط لمحتكرين ومتلاعبين بالأسعار

الاقتصاد بغزة تُحرر 58 محضر ضبط لمحتكرين ومتلاعبين بالأسعار
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الاقتصاد في قطاع غزة: إن طواقم حماية المستهلك، التابعة للوزارة، حررت 58 محضر ضبط وإتلاف لمحتكرين ومتلاعبين بالأسعار.

وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن": إن طواقم حماية المستهلك، نظمت 246 زيارة وجولة ميدانية على الأسواق والمحال التجارية لمراقبة الأسعار ومنعاً للاحتكار.

وأشارت إلى أن لجان التفتيش التابعة للوزارة، واصلت عملها في متابعة وضبط أسعار المواد الغذائية والتموينية، ومواد التعقيم والتطهير، في الأسواق والمحال التجارية.

وذكرت أن طواقم التفتيش التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش بمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة، نظمت جولة على محلات بيع الذهب والمجوهرات، بمحافظة خانيونس، شملت زيارة 8 محلات لبيع الذهب والمجوهرات.

أما طواقم الإدارة العامة للصناعة بالوزارة، فنظمت زيارة لعدد من المنشآت الصناعية في مدينة غزة، وذلك بهدف متابعة التراخيص، وشروط الأمن والسلامة.

وقال رئيس قسم الصناعات المعدنية، إنه تم خلال الجولة تجديد ترخيص مصنع للمشروبات الغذائية، ومخبز، بالإضافة إلى متابعة التراخيص لعدد من المصانع، مشيراً إلى أنه تم إتلاف 15 لتراً من مكسبات النكهة، ومتابعة شكاوى المواطنين.

وجددت الوزارة، دعوتها للمواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار واحتكار السلع، بالاتصال على الرقم المجاني لوزارة الاقتصاد 1800112233.

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