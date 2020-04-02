دولي

بسبب (الكوليرا).. وفاة 21 شخصًا في نيجيريا

بسبب (الكوليرا).. وفاة 21 شخصًا في نيجيريا
رام الله - دنيا الوطن
توفي 21 شخصًا، الأربعاء، جراء الإصابة بوباء الكوليرا جنوب شرقي نيجيريا.

جاء ذلك، بحسب تصريحات صحفية، أدلى بها، الدكتور أييو نورا، مسؤول منظمة الصحة العالمية بولاية ابوني، جنوب شرقي البلاد.

وأوضح المسؤول، وفق وكالة (الأناضول) أنه تم الدفع بالأدوية والمستلزمات الطبية العاجلة إلى المناطق التي سجلت فيها إصابات بالوباء، مشيرًا إلى أن هناك حالة ذعر بين المواطنين بسبب المرض.

وأوصى مسؤول المنظمة الجميع بضرورة مراجعة المستشفيات فورًا عند ظهور أعراض المرض، الذي يظهر عادة بسبب نقص المياه النظيفة، وانعدام النظافة بشكل عام.

وشدد على أنهم قاموا باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون انتقال الوباء إلى الولايات المجاورة.

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