وفاة سفيرة الفلبين في لبنان بعد إصابتها بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

توفيت صباح اليوم الخميس، سفيرة الفلبين في لبنان، برنارديتا كاتالا، عن عمر 62 عاماً، نتيجة لمضاعفات الإصابة بفيروس (كورونا).



ووفق موقع (بيروت الآن) فقد قالت وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية، في بيان: "بحزن عميق، تعلن وزارة الخارجية عن وفاة السفير برنارديتا كاتالا، السفير الفلبيني في لبنان في 2 نيسان/أبريل 2020، بسبب المضاعفات الناشئة عن فيروس (كورونا)".



وعملت السفيرة كاتالا في السلك الدبلوماسي لمدة 27 عامًا كدبلوماسي محترف.



وقالت وزارة الخارجية: "كانت خدمة البلاد السمة المميزة لمسيرة السفير كاتالا في الخدمة الخارجية المتميزة.. وقد عملت كاتالا في مناصب رئيسية في كوالالمبور وجاكرتا، وعملت أيضًا كمديرة جوازات، حيث قدمت خدمة الخط الأمامي لملايين الفلبينيين".



وتابع البيان "قبل تعيينها في لبنان، كانت كاتالا القنصل العام في هونغ كونغ، تبحث في رفاهية مئات الآلاف من الفلبينيين في الخارج، كما قادت برنامج العودة الجماعية الطوعي لسفارة الفلبين في بيروت، منذ كانون الأول/ ديسمبر 2019.