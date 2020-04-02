شاهد: برغم الاخبار الحزينة والمتتالية.. أردنيون لوزير الصحة "ضلك طل علينا بعد كورونا"





وغرد ّ(محمد عداربة): علمتنا أن الرجولة ليست بالتمرد، وإنما بالأدب والأخلاق، ربنا يحميك ويحفظك، اللهم آمين يارب العالمين.













وصمم محبو الوزير جابر، عشرات الفيديوهات التي تضم الوزير خلال عمله، مع أغانٍ وطنية أردنية، للتعبير عن حبهم وانتمائهم له.





وقد رُصد الوزير، وهو يتناول الطعام الخاص بالمحجورين، ويسألهم إن كانوا يتناولون ذات الطعام بشكل يومي، ليطمئن على جودة الطعام المقدم لهم.







ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشهداً مصوراً للحظة وداع موظفي قناة المملكة للوزير جابر، تحت عنوان "سعد الشعب وجابر خواطرها".أخر تصريحات جابر، إن بلاده لم تدخل مرحلة الخطر فيما يتعلق بانتشار فيروس (كورونا) المستجد، مشيراً إلى أن فرق الرعاية الصحية في البلاد، مستعدة ومدرّبة بشكل جيد، ومؤكداً بأن الأردن، قد يتمكن من احتواء فيروس (كورونا) في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع في حال استمرت الجهود الرامية لمواجهة الجائحة، وقد تم تداول التصريحات الإيجابية بشكل واسع.وجمع رواد مواقع التواصل، نشاطات وزير الصحة في فيديو تجميعي، يرصد نشاطاته خلال الفترة الأخيرة، بعنوان "وزير السعادة".وقال عبد المجيد: قرب عيد ميلاد الباشا الدكتور سعد جابر، إن شاء الله، راح نعمل احتفال كبير، وبنكون خالصين من فيروس (كورونا).وقد نشر أحد الأردنين صورة وزير الصحة، وطلب من الناس أن يقولوا له كلمة، فقال (Abdullah Enad Alhabib) الله يقويك ويعلي من مراتبك، نتمنى نسمع خبر إنك رئيس الوزراء بالأيام الجاية.وأضافت (Nimah Almasalha): ربي يبارك بعمره ويكثر من أمثاله، والله ونعم منه وبصراحة الرجل المناسب في المكان المناسب، وحنكة في إدارة ملف هذا الوباء، بالإضافة إلى خفة الدم والتواضع، ربي يحميه.وأكملت (أسيل بني خالد): وزير الصحة، هذا واجبه حسب عمله وقام بتأدية واجبه على أكمل وجهه في الوقت الذي الدوله تحتاجه، وتحتاج إلى جهوده المباركة، وقام بواجبه في الأزمه التي تمر على الدوله باللطافة وحسن الأسلوب وكسب محبة الشعب، ومجرد ما طلع ع المؤتمر عشان يحكي عن أوضاع الدولة في الأزمة هي بتحس بالأمان، كل الشكر لمعالي وزير الصحة، د. سعد جابر.ونشر (عبد الله) صورة وزير الصحة، وعلق: شو اللي عملته لأمك وأبوك حتى رضيو عليك كل هالرضى ودعوتهم ربنا استجابها .. من جراح قلب إلى مدير عام الخدمات الطبية إلى وزير صحة والأن تربعت في قلوب 99% من الشعب الأردني وأصبحت حديث البلد .. داخل الحدود وخارجها.وقدم المواطن رضوان محمد إبراهيم شطناوي ابوراشد من مملكة البحرين، فيديو إهداء إلى وزير الحياة والسعادة والصحه الدكتور سعد جابر الإنسان الراقي.