عربي

الجزائر تسجن مدير شرطتها السابق بتهم الفساد

الجزائر تسجن مدير شرطتها السابق بتهم الفساد
عبد الغني هامل
رام الله - دنيا الوطن
حكمت محكمة جزائرية، بالسجن 15 عاماً، ضد عبد الغني هامل، المدير العام الأسبق للأمن الوطني (جهاز الشرطة) بتهمة الفساد، والإثراء غير المشروع.

ووفق (روسيا اليوم)، فقد قررت محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية، تغريم هامل 80 ألف دولار، كما عاقبت زوجته، بسنتين سجن مع النفاذ و10 آلاف دولار.

وقضت المحكمة بالسجن 10 سنوات مع النفاذ، وغرامة 60 ألف دولار لنجله الأكبر أميار، و8 سنوات نافذة و50 ألف دولار غرامة لابنه شفيق، و7 سنوات نافذة وغرامة بـ 50 ألف دولار لابنه مراد، وحكم على ابنته شاهيناز بـ 3 سنوات نافذة و50 ألف دولار غرامة.

وجرى تغريم شركات أبناء عبد الغني هامل، وأبنائه 320 ألف دولار.

أخبار ذات صلة

العاهل الأردني يُطالب الحكومة بالتخطيط لما بعد فترة (كورونا)

العاهل الأردني يُطالب الحكومة بالتخطيط لما بعد فترة (كورونا)

69 حالة إصابة وست وفيات جديدة بفيروس (كورونا) في مصر

69 حالة إصابة وست وفيات جديدة بفيروس (كورونا) في مصر

طبيب لبناني: علاج (كورونا) من خلال مزج هذين الدواءين

طبيب لبناني: علاج (كورونا) من خلال مزج هذين الدواءين

وزير عربي: أجهزة فحص فيروس (كورونا) الصينية &#34;غير صالحة&#34;

وزير عربي: أجهزة فحص فيروس (كورونا) الصينية "غير صالحة"

لأول مرة منذ انتشار (كورونا).. 6 وفيات خلال 24 ساعة في السعودية

لأول مرة منذ انتشار (كورونا).. 6 وفيات خلال 24 ساعة في السعودية

قطر تستنكر اتهامها بالتدخل في حرب اليمن

قطر تستنكر اتهامها بالتدخل في حرب اليمن

رائحة فوّاحة في سماء الإسكندرية تُحيّر المصريين

رائحة فوّاحة في سماء الإسكندرية تُحيّر المصريين

شاهد: الأردنيون يستخدمون (كورونا) للتعبير عن ولائهم لوطنهم وجيشهم

شاهد: الأردنيون يستخدمون (كورونا) للتعبير عن ولائهم لوطنهم وجيشهم

التعليقات

الدنيا حكايات

هوجة فيديوهات مصرية

هوجة فيديوهات مصرية

شؤون فلسطينية

شبيبة فتح تقترح حملة شبابية على الصعيد العالمي لمواجهة كورونا

شبيبة فتح تقترح حملة شبابية على الصعيد العالمي لمواجهة كورونا

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وفرصة ضعيفة لسقوط الأمطار

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وفرصة ضعيفة لسقوط الأمطار

(فتح) تُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى

(فتح) تُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى

الهيئة المستقلة تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى

الهيئة المستقلة تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى

وزارة الأسرى بغزة: الاحتلال يتلاعب بحياة الأسرى والخوف من تفشي فيروس (كورونا)

وزارة الأسرى بغزة: الاحتلال يتلاعب بحياة الأسرى والخوف من تفشي فيروس (كورونا)

&#34;جامعة القدس&#34; تُعلن نجاحها بإنتاج جهاز تنفس طبي قابل للتصنيع محليًا

"جامعة القدس" تُعلن نجاحها بإنتاج جهاز تنفس طبي قابل للتصنيع محليًا

الشرطة تُوقف شخصاً انتحل صفة طبيب لتهريب عمال بصندوق مركبته شمال طولكرم

الشرطة تُوقف شخصاً انتحل صفة طبيب لتهريب عمال بصندوق مركبته شمال طولكرم

الحكومة الفلسطينية تبدأ بصرف رواتب موظفيها بغزة بنسبة 75%

الحكومة الفلسطينية تبدأ بصرف رواتب موظفيها بغزة بنسبة 75%

منوعات

هل أُصيب &#34;مهند التركي&#34; بفيروس (كورونا)؟

هل أُصيب "مهند التركي" بفيروس (كورونا)؟

شاهد: نسرين طافش ترفع مناعة جمهورها بوصلة رقص في المطبخ

شاهد: نسرين طافش ترفع مناعة جمهورها بوصلة رقص في المطبخ

فنانة خليجية تتضامن مع الرجال بحركات غير أنثوية

فنانة خليجية تتضامن مع الرجال بحركات غير أنثوية

ماهو الخبر الذي أخفته أسرة جورج سيدهم عنه قبل وفاته؟

ماهو الخبر الذي أخفته أسرة جورج سيدهم عنه قبل وفاته؟

هل ارتبطت حلا الترك بهذا المُمثل الوسيم؟

هل ارتبطت حلا الترك بهذا المُمثل الوسيم؟

إلهام الفضالة تصور ابنتها أثناء عملية إجهاض الجنين.. والجمهور غاضب

إلهام الفضالة تصور ابنتها أثناء عملية إجهاض الجنين.. والجمهور غاضب

بعد أزمتها مع زوجها.. &#34;الكورونا&#34; تزيد أعباء أنغام نفسياً

بعد أزمتها مع زوجها.. "الكورونا" تزيد أعباء أنغام نفسياً

&#34;كورونا&#34; يُعيد فضل شاكر إلى جمهوره

"كورونا" يُعيد فضل شاكر إلى جمهوره

حياة الفهد تصدم الجمهور بتصريحاتها حول العمالة الأجنبية بسبب &#34;كورونا&#34;: &#34;ارموهم بالصحراء&#34;

حياة الفهد تصدم الجمهور بتصريحاتها حول العمالة الأجنبية بسبب "كورونا": "ارموهم بالصحراء"

شاهد الفيديو الذي اضطر محمد رمضان لحذفه بعد هجوم الجمهور

شاهد الفيديو الذي اضطر محمد رمضان لحذفه بعد هجوم الجمهور

عربي

الجزائر تسجن مدير شرطتها السابق بتهم الفساد

الجزائر تسجن مدير شرطتها السابق بتهم الفساد

العاهل الأردني يُطالب الحكومة بالتخطيط لما بعد فترة (كورونا)

العاهل الأردني يُطالب الحكومة بالتخطيط لما بعد فترة (كورونا)

69 حالة إصابة وست وفيات جديدة بفيروس (كورونا) في مصر

69 حالة إصابة وست وفيات جديدة بفيروس (كورونا) في مصر

طبيب لبناني: علاج (كورونا) من خلال مزج هذين الدواءين

طبيب لبناني: علاج (كورونا) من خلال مزج هذين الدواءين