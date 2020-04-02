الجزائر تسجن مدير شرطتها السابق بتهم الفساد

عبد الغني هامل

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رام الله - دنيا الوطن

حكمت محكمة جزائرية، بالسجن 15 عاماً، ضد عبد الغني هامل، المدير العام الأسبق للأمن الوطني (جهاز الشرطة) بتهمة الفساد، والإثراء غير المشروع.



ووفق (روسيا اليوم)، فقد قررت محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية، تغريم هامل 80 ألف دولار، كما عاقبت زوجته، بسنتين سجن مع النفاذ و10 آلاف دولار.



وقضت المحكمة بالسجن 10 سنوات مع النفاذ، وغرامة 60 ألف دولار لنجله الأكبر أميار، و8 سنوات نافذة و50 ألف دولار غرامة لابنه شفيق، و7 سنوات نافذة وغرامة بـ 50 ألف دولار لابنه مراد، وحكم على ابنته شاهيناز بـ 3 سنوات نافذة و50 ألف دولار غرامة.



وجرى تغريم شركات أبناء عبد الغني هامل، وأبنائه 320 ألف دولار.