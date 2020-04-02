حالات وفاة "غريبة" في إيطاليا لمصابي (كورونا).. ماتوا دون ظهور أعراض الفيروس

صورة من إيطاليا التي ينتشر فيها وباء (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

نقلت وكالة (سبوتنيك) الروسية، عن مختصين روس في علم الأوبئة، المتطوعين لمساعدة زملائهم الإيطاليين، كشفوا عن خصائص جديدة لحالات وفاة هناك بسبب فيروس (كورونا).



وأوضحت الصحيفة، أن المختصين الروس المتطوعين، سجلوا "حالات وفاة لأشخاص أثناء النوم، ورغم إصابتهم المؤكدة بفيروس كورونا، لم تبدوا عليهم أي أعراض للمرض، لكنهم ناموا ولم يستفيقوا".



وقالت الصحيفة: إن المتطوعين ومن بينهم المختصون الروس، الذين يعملون في أماكن انتشار وباء (كورونا) في إيطاليا، تحدثوا عن أكثر من 5 حالات وفاة، كانت بهذه الطريقة فقط في أحد المراكز الطبية في إقليم لومبارديا، الذي يعد أكثر المناطق تضرراً في إيطاليا.



يشار إلى أن إيطاليا، البلد الأكثر تضرراً، جراء تفشي فيروس (كورونا)، حيث تجاوز عدد الوفيات فيها 13 ألفاً، فيما تجاوز عدد المصابين 110 آلاف مصاب.