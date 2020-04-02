رئيس الفلبين يُهدد مخالفي إجراءات (كورونا).. سأدفنكم

الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي

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رام الله - دنيا الوطن

حذر الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، مواطنيه، الذين ينتهكون إجراءات احتواء انتشار فيروس (كورونا) بأنهم قد يتعرضون لإطلاق النار عليهم، إذا أثاروا المتاعب، وقال: إن التعرض بالإساءة للعاملين في المجال الطبي، جريمة خطيرة لا يمكن التساهل بشأنها.



وقال دوتيرتي في خطاب موجه لشعبه، ونشرته (رويترز): "من الضروري بالنسبة للجميع التعاون، واتباع إجراءات الحجر الصحي المنزلي، في الوقت الذي تسعى فيه السلطات جاهدة لإبطاء العدوى، والحيلولة دون انهيار المنظومة الصحية الهشة بالبلاد.



وأكد، أن "الأوضاع تسوء"، بعدما سجلت الفلبين 96 حالة وفاة بفيروس (كورونا) و2311 إصابة مؤكدة، بعد أن كان عدد الإصابات صغيراً في بادئ الأمر، أصبحت الفلبين تُسجل بالمئات يومياً.



وأضاف مهددًا: "إنني أخطركم مرة أخرى بخطورة المشكلة وعليكم أن تنصتوا.. أوامري للشرطة والجيش هي أنه إذا كانت هناك اضطرابات، ورأيتم أن حياتكم في خطر جراء مواجهتهم لكم، فاقتلوهم رمياً بالرصاص".



وتابع الرئيس الفلبيني: "هل هذا مفهوم؟ القتل.. سأدفنكم بدلاً من أن تتسببوا في إثارة المتاعب".