ألمانيا.. ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) إلى 73 ألف حالة

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رام الله - دنيا الوطن

ارتفع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في ألمانيا إلى 73522 شخصاً، وتم تسجيل 872 حالة وفاة حتى الآن.



ووفقاً لبيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، التي نشرها اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في ألمانيا بواقع 6156 عن اليوم السابق، بينما قفز عدد الوفيات بواقع 140.