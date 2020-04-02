نتنياهو: ندفع أثماناً اقتصادية باهظة في مواجهتنا لفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه "يجب على الجميع الالتزام بالتعليمات للتغلب على الفيروس، هذه حرب فرضت علينا، ويجب أن نفوز".
وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي: إن وباء كورونا مثل التسونامي ينتشر في العالم، وسنعمل على مساعدة "بني براك" ونعمل على عزلها فوراً، متابعاً: "سنصرف أموالاً للأطفال والشباب والعجزة في هذه الفترة بـ 500 شيكل لكل فرد".
وأضاف: "احتفلوا بعيد الفصح مع أفراد عائلتكم في البيت فقط.. لا تخرجوا.. لتكن أعيادكم مصغرة وآمنة، كما فعل آباؤنا في مصر القديمة".
وقال نتنياهو: "ندفع أثماناً اقتصادية كبيرة في مواجهتنا لفيروس (كورونا)، وسنعزل المصابين بالفيروس في الفنادق".
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه "يجب على الجميع الالتزام بالتعليمات للتغلب على الفيروس، هذه حرب فرضت علينا، ويجب أن نفوز".
وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي: إن وباء كورونا مثل التسونامي ينتشر في العالم، وسنعمل على مساعدة "بني براك" ونعمل على عزلها فوراً، متابعاً: "سنصرف أموالاً للأطفال والشباب والعجزة في هذه الفترة بـ 500 شيكل لكل فرد".
وأضاف: "احتفلوا بعيد الفصح مع أفراد عائلتكم في البيت فقط.. لا تخرجوا.. لتكن أعيادكم مصغرة وآمنة، كما فعل آباؤنا في مصر القديمة".
وقال نتنياهو: "ندفع أثماناً اقتصادية كبيرة في مواجهتنا لفيروس (كورونا)، وسنعزل المصابين بالفيروس في الفنادق".
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