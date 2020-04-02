نتنياهو: ندفع أثماناً اقتصادية باهظة في مواجهتنا لفيروس (كورونا)

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه "يجب على الجميع الالتزام بالتعليمات للتغلب على الفيروس، هذه حرب فرضت علينا، ويجب أن نفوز".



وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي: إن وباء كورونا مثل التسونامي ينتشر في العالم، وسنعمل على مساعدة "بني براك" ونعمل على عزلها فوراً، متابعاً: "سنصرف أموالاً للأطفال والشباب والعجزة في هذه الفترة بـ 500 شيكل لكل فرد".



وأضاف: "احتفلوا بعيد الفصح مع أفراد عائلتكم في البيت فقط.. لا تخرجوا.. لتكن أعيادكم مصغرة وآمنة، كما فعل آباؤنا في مصر القديمة".



وقال نتنياهو: "ندفع أثماناً اقتصادية كبيرة في مواجهتنا لفيروس (كورونا)، وسنعزل المصابين بالفيروس في الفنادق".