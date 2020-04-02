ارتفاع عدد وفيات فيروس (كورونا) في إسرائيل إلى 31

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، عن تسجيل خمس حالات وفاة جديدة، نتيجة الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد، ليصل إجمال حالات الوفاة 31 حالة، علماً بأن العدد الكلي للإصابات بلغ 6211 حالة من بينها 97 بحالة حرجة.



وأفادت الإذاعة الرسمية، نقلاً عن وزارة الصحة، بأنّ مستشفى (هعيمك) فى العغولة، أعلن عن حالة الوفاة الـ 27 نتيجة فيروس (كورونا) لرجل يبلغ من العمر (77 عاماً).



كما أعلن عن حالة وفاة رقم 28 لمريض يبلغ من العمر (95 عاماً)، توفي في مستشفى (شيب) بتل هاشومير.