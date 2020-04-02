آلاف الأمريكيين يطالبون ترامب بدعم القطاع الصحي في فلسطين

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

وقع آلاف الأمريكيين على عريضة عبر الموقع الرسمي للكونغرس الأميركي، للضغط على المشرعين لإجبار إدارة الرئيس دونالد ترامب، على دعم القطاع الصحي الفلسطيني، لمواجهة فيروس (كورونا) المستجد.



وكان نشطاء داعمون للقضية الفلسطينية، ومنظمات فلسطينية عاملة في الولايات المتحدة، قد أطلقوا حملة قبل أيام لجمع 10 آلاف توقيع على هذه العريضة، للإفراج عن مساعدات طبية تم إقرارها سابقًا، وخصصها الكونغرس للسنة المالية 2020 بقيمة 75 مليون دولار، وترفض الإدارة الأميركية الإفراج عنها.



وقال سنان شقديح، أحد القائمين على الحملة وفق ما نقلت وكالة (وفا)، "تهدف الحملة إلى جمع 10 آلاف توقيع على العريضة، للانتقال للمرحلة الثانية، التي بدأت فعلاً عبر أعضاء كونغرس مؤيدين للحق الفلسطيني، للوصول إلى موقف تشريعي"، مشيراً إلى أن هناك اتصالات فعلية مع المرشح للرئاسة الأميركية بيرني ساندرز، لقيادة هذا الجهد داخل الكونغرس، وفق وكالة (وفا).



وتطالب العريضة الإدارة الأميركية، بإعادة النظر في سياساتها المتعلقة بوقف جميع المساعدات للفلسطينيين، كذلك مساهماتها في (أونروا).



وكان أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، طالبوا الرئيس دونالد ترامب، بتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني في ظل أزمة انتشار فيروس (كورونا) التي تضرب العالم.



وقال النواب في رسالة وجهوها إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، في 24 آذار/ مارس 2020: إن "عرض الرئيس ترامب مساعدة دول تكافح فيروس (كورونا) بما فيها إيران وكوريا الشمالية، ينبغي أن ينطبق على الشعب الفلسطيني، ونخاطبكم ونطلب منكم اتخاذ كل خطوة معقولة؛ لتوفير الدواء والمعدات الطبية والمساعدات الضرورية الأخرى للضفة الغربية وقطاع غزة؛ لمنع وقوع أزمة إنسانية".