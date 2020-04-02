إصابة وزير الصحة الإسرائيلي يعقوب ليتسمان بفيروس (كورونا)

وزير الصحة الاسرائليلي يعقوب ليتسمان

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية، إصابة وزير الصحة الإسرائيلي يعقوب ليتسمان وزوجته بفيروس (كورونا) المستجد.



وقالت الوزارة، وفق صحيفة (معاريف): إن ليتسمان وزوجته في وضع جيد، ويتلقيان العلاج، ويمكثان في الحجر الصحي، بحسب تعليمات وزارة الصحة.



وأوضحت الصحة الإسرائيلية، أنها بعد تَتبع الإجراءات المتعلقة بالتحقيقات الوبائية، ستطلب من الأشخاص الذين تواجدوا بالقرب من الوزير ليتسمان وزوجته، خلال الأسبوعين الأخيرين حجر أنفسهم.



وتم إطلاع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، على المعلومات المتعلقة بحالة وزير الصحة، بينما سيواصل الأخير الحفاظ على جدول أعمال منتظم من منزله، بما يتماشى مع التوصيات الطبية.