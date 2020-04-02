"كورونا حول العالم".. الإصابات تقترب من المليون وإجراءات أكثر تشددًا في الدول الموبوءة





أما في إيران، فقد قال الرئيس حسن روحاني: إن بلاده اتخذت التدابير اللازمة لمكافحة (كورونا)، وأضاف أن جميع المحافظات تشير إلى انخفاض مسار الإصابات بالفيروس.



وسجلت وزارة الصحة الإيرانية 138 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 3036، كما سجلت نحو ثلاثة آلاف إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى نحو خمسين ألفاً.



وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت أن عدد المصابين بفيروس (كورونا) في العالم، سيتجاوز المليون شخص، وأن عدد الوفيات، سيصل إلى خمسين ألفاً خلال أيام.



وعبر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس عن قلقه العميق تجاه "التزايد السريع لوتيرة تفشي" فيروس (كورونا) المستجد الذي وصل الآن إلى معظم دول العالم.



عربياً:



سجلت وزارة الصحة السعودية، ست وفـيات جديدة بالفيروس و157 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى 1720.



من جهتها، أعلنت الإمارات تسجيل 150 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 814، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى ثماني حالات.



وأعلنت وزارة الصحة المصرية، تسجيل 99 إصابة، ليصبح الإجمالي 779، كما سجلت ست وفيات، فوصل الإجمالي إلى 52.



وأشارت وكالة الأنباء الجزائرية إلى تسجيل 130 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 847، بينما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 58.



وفي الدوحة، أعلنت وزارة الصحة القطرية، تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ليصبح إجمالي عدد المصابين 835.



في سلطنة عمان، أعلنت السلطات عزلاً صحياً تاماً لولاية مطرح بدءاً من اليوم، وحتى إشعار آخر، في إطار مواجهة فيروس (كورونا)، كما أعلنت بدء العمل بإجراءات استثنائية احترازية أخرى.



وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 28 حالة جديدة بفيروس (كورونا) ليرتفع إجمالي العدد إلى 317.



وفي المغرب، سجلت وزارة الصحة 21 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ليرتفع عدد الإصابات إلى 638، وبلغ عدد الوفيات 37 حالة، وتوقف عدد المتعافين عند 26.



رام الله - دنيا الوطنوصل عدد المصابين حول العالم بفيروس كورونا إلى 936,170، أي أننا اقتربنا كثيراً من الوصول إلى مليون إصابة، في حين ارتفعت الوفيات إلى 47,249.وفي روسيا، أعلن مركز العمليات لمكافحة (كورونا)، تسجيل ثماني وفيات جديدة بالفيروس.كما وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قانوناً يخول الحكومة إعلان حالة الطوارئ في البلاد.وفي إيطاليا، قالت وكالة الحماية المدنية: إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس (كورونا) خلال الساعات الـ 24 الماضية بلغ 727، ليرتفع عدد الوفيات إلى 13155.من جهة أخرى، حذر أطباء ونقابات إيطالية من أن سياسة الحكومة بإرسال المرضى، الذين يخرجون من المستشفيات إلى دور رعاية، رغم أنهم يحملون الفيروس، هي بمثابة إطلاق "قنابل بيولوجية"، بينما أكدت السلطات الصحية، أن المستشفيات تحتاج إلى إفراغ الأسرّة في أسرع الآجال.هذا وأعلنت وزارة الدفاع التركية، وصول طائرتي شحن محملتين بالكمامات والمواد المعقِـمة والمساعدات الطبية إلى كل من إيطاليا وإسبانيا.وفي تركيا، أعلن وزير الصحة، فخر الدين قوجة، أن عدد الوفيات بسبب فيروس (كورونا) في تركيا، وصل إلى 277، وارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في تركيا إلى 15679.وسجلت وزارة الصحة الفرنسية 4861 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ليرتفع العدد الإجمالي إلى 56989، في حين تخطى عدد الوفيات حاجز الأربعة آلاف.وفي ألمانيا، ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس (كورونا) إلى 858، بعد تسجيل 73 وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.وفي بريطانيا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 563 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2352، بينما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 29 ألفاً و474.