دولي

الولايات المتحدة تكسر الأرقام القياسية.. ألف وفاة في يوم واحد

الولايات المتحدة تكسر الأرقام القياسية.. ألف وفاة في يوم واحد
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت جامعة جونز هوبكنز، تسجيل أكثر من ألف وفاة بفيروس (كورونا) خلال يوم واحد، في الولايات المتحدة، بينما قال الرئيس دونالد ترامب: إن أرقام الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا) الأسبوع الحالي، ستكون مروعة، وإن بلاده تستعد للأسوأ.

وأوضحت الجامعة الأميركية، أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في الولايات المتحدة، ارتفع إلى 4764، كما تخطى عدد الإصابات المئتي ألف، بحسب ما نقلت قناة (الجزيرة).

وكان حاكم ولاية نيويورك، أندرو مارك كومو، قد أعلن ارتفاع إجمالي الوفيات بالفيروس في الولاية إلى 1941، بينما تخطت الإصابات 83 ألفاً.

وطلب حاكم نيويورك، مساعدة من الولايات الأخرى، وقال: إن ولايته ستحتاج 110 آلاف سرير رعاية، و37 ألف جهاز تنفس اصطناعي، ورجّح الوصول إلى ذروة الأزمة خلال ثلاثين يوماً.

من جهته، أعلن ترامب في المؤتمر الصحفي اليومي للجنة مكافحة فيروس (كورونا)، أن الولايات المتحدة، ستنشر سفن البحرية في منطقة بحر الكاريبي، وشرق المحيط الهادئ؛ لمنع عصابات المخدرات من استغلال جائحة فيروس (كورونا) لتكثيف أنشطة التهريب.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ارتفاع عدد الإصابات بين العاملين فيها إلى 1405 إصابات، كما أعلنت وفاة موظف آخر، جراء إصابته بالفيروس، مما يرفع عدد الوفيات إلى خمس.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن موسكو شحنت مساعدات على متن طائرة عسكرية إلى الولايات المتحدة، تتضمن معدات وأجهزة طبية وكمامات.

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