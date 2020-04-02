شؤون فلسطينية

ارتفاع على درجات الحرارة

ارتفاع على درجات الحرارة
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة؛ ليصبح الجو معتدلاً في معظم المناطق نهاراً وبارداً ليلاً، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتبقى فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة 2020/04/03: يكون الجو غائماً جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات؛ ليصبح الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت 2020/04/04: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ وجافاً ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات؛ ليصبح الجو حاراً نسبياً في معظم المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد 2020/04/05: يكون الجو غائماً وجافاً ومغبراً، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات؛ ليصبح الجو حاراً في معظم المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أخبار ذات صلة

طالع أسعار صرف العملات

طالع أسعار صرف العملات

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وفرصة ضعيفة لسقوط الأمطار

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وفرصة ضعيفة لسقوط الأمطار

(فتح) تُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى

(فتح) تُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى

الهيئة المستقلة تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى

الهيئة المستقلة تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى

وزارة الأسرى بغزة: الاحتلال يتلاعب بحياة الأسرى والخوف من تفشي فيروس (كورونا)

وزارة الأسرى بغزة: الاحتلال يتلاعب بحياة الأسرى والخوف من تفشي فيروس (كورونا)

&#34;جامعة القدس&#34; تُعلن نجاحها بإنتاج جهاز تنفس طبي قابل للتصنيع محليًا

"جامعة القدس" تُعلن نجاحها بإنتاج جهاز تنفس طبي قابل للتصنيع محليًا

الشرطة تُوقف شخصاً انتحل صفة طبيب لتهريب عمال بصندوق مركبته شمال طولكرم

الشرطة تُوقف شخصاً انتحل صفة طبيب لتهريب عمال بصندوق مركبته شمال طولكرم

الحكومة الفلسطينية تبدأ بصرف رواتب موظفيها بغزة بنسبة 75%

الحكومة الفلسطينية تبدأ بصرف رواتب موظفيها بغزة بنسبة 75%

التعليقات

الدنيا حكايات

هوجة فيديوهات مصرية

هوجة فيديوهات مصرية

شؤون فلسطينية

(فتح) تُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى

(فتح) تُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى

الهيئة المستقلة تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى

الهيئة المستقلة تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى

وزارة الأسرى بغزة: الاحتلال يتلاعب بحياة الأسرى والخوف من تفشي فيروس (كورونا)

وزارة الأسرى بغزة: الاحتلال يتلاعب بحياة الأسرى والخوف من تفشي فيروس (كورونا)

&#34;جامعة القدس&#34; تُعلن نجاحها بإنتاج جهاز تنفس طبي قابل للتصنيع محليًا

"جامعة القدس" تُعلن نجاحها بإنتاج جهاز تنفس طبي قابل للتصنيع محليًا

الشرطة تُوقف شخصاً انتحل صفة طبيب لتهريب عمال بصندوق مركبته شمال طولكرم

الشرطة تُوقف شخصاً انتحل صفة طبيب لتهريب عمال بصندوق مركبته شمال طولكرم

&#34;الديمقراطية&#34; تُحمّل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى بعد إصابة أسير محرر بـ(كورونا)

"الديمقراطية" تُحمّل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى بعد إصابة أسير محرر بـ(كورونا)

شاهد: قاسم النجار وشادي البوريني يتحديان فيروس (كورونا) بأغنية جديدة

شاهد: قاسم النجار وشادي البوريني يتحديان فيروس (كورونا) بأغنية جديدة

اتحاد المقاولين يُعلن عن دعم تصنيع أجهزة التنفس ويتكفل بأول 100 منها

اتحاد المقاولين يُعلن عن دعم تصنيع أجهزة التنفس ويتكفل بأول 100 منها

منوعات

هل أُصيب &#34;مهند التركي&#34; بفيروس (كورونا)؟

هل أُصيب "مهند التركي" بفيروس (كورونا)؟

شاهد: نسرين طافش ترفع مناعة جمهورها بوصلة رقص في المطبخ

شاهد: نسرين طافش ترفع مناعة جمهورها بوصلة رقص في المطبخ

فنانة خليجية تتضامن مع الرجال بحركات غير أنثوية

فنانة خليجية تتضامن مع الرجال بحركات غير أنثوية

ماهو الخبر الذي أخفته أسرة جورج سيدهم عنه قبل وفاته؟

ماهو الخبر الذي أخفته أسرة جورج سيدهم عنه قبل وفاته؟

هل ارتبطت حلا الترك بهذا المُمثل الوسيم؟

هل ارتبطت حلا الترك بهذا المُمثل الوسيم؟

إلهام الفضالة تصور ابنتها أثناء عملية إجهاض الجنين.. والجمهور غاضب

إلهام الفضالة تصور ابنتها أثناء عملية إجهاض الجنين.. والجمهور غاضب

بعد أزمتها مع زوجها.. &#34;الكورونا&#34; تزيد أعباء أنغام نفسياً

بعد أزمتها مع زوجها.. "الكورونا" تزيد أعباء أنغام نفسياً

&#34;كورونا&#34; يُعيد فضل شاكر إلى جمهوره

"كورونا" يُعيد فضل شاكر إلى جمهوره

حياة الفهد تصدم الجمهور بتصريحاتها حول العمالة الأجنبية بسبب &#34;كورونا&#34;: &#34;ارموهم بالصحراء&#34;

حياة الفهد تصدم الجمهور بتصريحاتها حول العمالة الأجنبية بسبب "كورونا": "ارموهم بالصحراء"

شاهد الفيديو الذي اضطر محمد رمضان لحذفه بعد هجوم الجمهور

شاهد الفيديو الذي اضطر محمد رمضان لحذفه بعد هجوم الجمهور

عربي

69 حالة إصابة وست وفيات جديدة بفيروس (كورونا) في مصر

69 حالة إصابة وست وفيات جديدة بفيروس (كورونا) في مصر

طبيب لبناني: علاج (كورونا) من خلال مزج هذين الدواءين

طبيب لبناني: علاج (كورونا) من خلال مزج هذين الدواءين

وزير عربي: أجهزة فحص فيروس (كورونا) الصينية &#34;غير صالحة&#34;

وزير عربي: أجهزة فحص فيروس (كورونا) الصينية "غير صالحة"

لأول مرة منذ انتشار (كورونا).. 6 وفيات خلال 24 ساعة في السعودية

لأول مرة منذ انتشار (كورونا).. 6 وفيات خلال 24 ساعة في السعودية