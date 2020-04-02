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رام الله - دنيا الوطن

يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة؛ ليصبح الجو معتدلاً في معظم المناطق نهاراً وبارداً ليلاً، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتبقى فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.



هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.



الجمعة 2020/04/03: يكون الجو غائماً جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات؛ ليصبح الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



السبت 2020/04/04: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ وجافاً ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات؛ ليصبح الجو حاراً نسبياً في معظم المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



الأحد 2020/04/05: يكون الجو غائماً وجافاً ومغبراً، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات؛ ليصبح الجو حاراً في معظم المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.