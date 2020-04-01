ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وفرصة ضعيفة لسقوط الأمطار

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 17-8 19-9 23-12 بيت لحم 17-8 19-9 23-12 رام الله والبيرة 16-7 18-8 11-22 طولكرم 20-11 22-12 12-26 نابلس 18-9 20-10 24-12 قلقيلية 20-11 22-12 12-26 جنين 20-11 22-11 26-13 سلفيت 17-8 19-9 23-12 طوباس 20-11 22-11 26-13 روابي 18-9 20-10 24-12 الخليل 16-7 18-8 11-22 غزه 22-12 23-13 15-27 أريحا 25-15 27-16 18-30 خانيونس 22-12 23-13 15-27 الأغوار الشمالية 23-13 25-14 16-28 رفح 21-11 24-14 14-26

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو، الخميس، غائماً جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلاً في معظم المناطق نهاراً وبارداً ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتبقى فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً بارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .الجمعة: يكون الجو غائماً جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات ليصبح الجو معتدلاً في معظم المناطق،والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.السبت: يكون الجو غائماً جزئيا إلى صاف وجافا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات ليصبح الجو حارا نسبيا في معظم المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأحد: يكون الجو غائماً وجافا ومغبرا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات ليصبح الجو حارا في معظم المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: