(فتح) تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

حملت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، على لسان عضو المجلس الثوري للحركة، المتحدث باسمها أسامة القواسمي، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة أسرانا البواسل، بعد إصابة الأسير نور الدين صرصور الذي تم الإفراج عنه أمس، بفيروس (كورونا).



وطالب القواسمي، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الأمين العام للأمم المتحده انطونيو غويتريش، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير، وكافة المؤسسات الدولية الحقوقية، بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة الأسرى أمام هذا الإهمال المتعمد من قبل سلطات الاحتلال.