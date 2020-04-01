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69 حالة إصابة وست وفيات جديدة بفيروس (كورونا) في مصر

69 حالة إصابة وست وفيات جديدة بفيروس (كورونا) في مصر
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت مصر اليوم الأربعاء، 69 حالة إيجابية جديدة بفيروس (كورونا)، بالإضافة إلى ست حالات وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، تسجيل 69 حالة إيجابية جديدة بالفيروس، وست حالات وفاة، وتعافي 22 حالة من المصابين بالفيروس وخروجهم من مستشفى العزل، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في مصر، 779، بينما أصبح عدد الوفيات الإجمالي 52.

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