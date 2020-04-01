الشرطة تُوقف شخصاً انتحل صفة طبيب لتهريب عمال بصندوق مركبته شمال طولكرم





وأضافت: يوجد على الزجاج الأمامي إشارة طبيب، يقودها شخص يضع بطاقة أنه يعمل في المجال الصحي، فقام ضابط الشرطة بتفتيش المركبة؛ ليعثر بداخلها على ثلاثة عمال، يختبئون داخل المركبة، وفي صندوقها، كان ينقلهم إلى أحد فتحات الجدار للمرور للعمل بأراضي عام 48، فتم توقيف السائق والعمال لتحويلهم إلى جهة الاختصاص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة والأجهزة الأمنية، اليوم، على شخص عند حاجز علار- كفر راعي، شمالي طولكرم، لانتحاله صفة موظف قطاع صحي (طبيب)، لتهريب عمال في صندوق مركبته باتجاه إحدى الفتحات المحاذية لأراضي عام 48.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه وأثناء وجود الشرطة والأجهزة الأمنية على حاجز علار- كفر راعي لتقييد حركة المواطنين/ ومنع انتقالهم حسب تعليمات الحكومة؛ لعدم تفشي انتشار فيروس (كورونا)، فقد لاحظ أحد ضباط الشرطة مركبة موجود عليها لاصق أسود على الزجاج الجانبي.