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شؤون فلسطينية

الحكومة الفلسطينية تبدأ بصرف رواتب موظفيها بغزة بنسبة 75%

الحكومة الفلسطينية تبدأ بصرف رواتب موظفيها بغزة بنسبة 75%
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
صرفت الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور محمد اشتية، رواتب الموظفين الحكوميين في قطاع غزة، بنسبة 75%، حيث بدأت البنوك بغزة، صرف رواتب موظفي الأجهزة الأمنية، ووزارة الصحة عبر الصرافات الآلية. 

وأكد موظفون، في تصريحات منفصلة لـ "دنيا الوطن"، أنهم استلموا رواتبهم عن شهر آذار/ مارس الماضي، دون أي خصومات بنكية، في حين كانت نسبة الصرف 75% من رواتبهم. 

يذكر، أن اشتية، أكد أنه سيتم دفع رواتب الموظفين كاملة لهذا الشهر، لافتاً إلى أن عملية الصرف، ستتم على سبعة أيام، منعاً للازدحام على البنوك، موضحاً في الوقت ذاته، أن إيرادات الحكومة، ستنخفض إلى أكثر من 50% والمساعدات الدولية، ستتراجع.

وأوضح اشتية في مؤتمر صحفي، عقده الأحد، في مدينة رام الله، أن اليوم الأول من عملية الصرف، سيخصص لموظفي وزارة الصحة، واليوم الثاني لرجال أجهزة السلطة الأمنية والعسكرية، واليوم الثالث لعوائل الأسرى والشهداء، واليوم الرابع للشؤون الاجتماعية، واليوم الخامس لموظفي وزارة التربية والتعليم، واليوم السادس لباقي موظفي الوزارات، واليوم السابع للمسؤولين وكبار الدولة والوزراء.

وأشار اشتية في المؤتمر، إلى أنه بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، فقد تم إلغاء التقاعد المالي عن موظفي قطاع غزة، لافتاً إلى أن التقاعد المالي اختياري، ولا يفرض على أحد، ووفق القانون.

وفي السياق، أكد اشتية، أنه سيتم الطلب من البنوك وسلطة النقد، بخفض فائدة القروض على المشاريع الصغيرة؛ لتشجيع الاقتصاد، مطالباً الموظفين بأن يترووا بمصاريفهم، لأنه ليس معروفاً كيف ستكون الأمور في الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن الحكومة، ستعمل بموازنة طوارئ متقشفة.

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