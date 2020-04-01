نقابة الأطباء تَرُدُّ على أنباء اعتقال طبيب ينقل العمال للداخل

رد مقرر اللجنة الفرعية في نقابة الأطباء بطولكرم، رضوان بليبلة، على الأنباء التي جرى تداولها، بشأن إلقاء القبض على طبيب، ينقل عمالاً إلى الداخل.



وقال بليبلة، وفق الصفحة الرسمية للنقابة على (فيسبوك): "قامت وكالات وصفحات إخبارية، بنشر خبر القبض على طبيب ينقل عمالاً، وبعد التواصل مع جهات الاختصاص، نؤكد أن الشخص المعتقل ليس طبيباً، ولم يقم بالادعاء أنه طبيب".



وأضاف: "بعد التدقيق من قبل الإخوة بالأجهزة الأمنية، فهو يحمل بطاقة صديق لمستشفى، نتحفظ عن ذكر اسمه، ونرجو من الجميع التأني بنقل الأخبار، وأخذ الخبر من الجهات المختصة الرسمية".





وطالب بعدم العمل على نشر الشائعات، والأخبار غير الصحيحة، وتحري الدقة قبل نشر المعلومات، متابعاً: "تحتفظ نقابة الأطباء بحقها القانوني، ضد كل من قام بالعمل على نشر الإشاعة".

رام الله - دنيا الوطن