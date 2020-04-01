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طبيب لبناني: علاج (كورونا) من خلال مزج هذين الدواءين

طبيب لبناني: علاج (كورونا) من خلال مزج هذين الدواءين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
في خبر يُبشر بإمكانية إيجاد علاج لـ (كورونا)، أعلن طبيب الامراض الجرثومية في مستشفى الروم في لبنان، عيد عازار عن أول حالة شفاء لشخص مصاب بـ (كورونا).

وأشار إلى أن هناك خمس حالات يتناولون مزيجاً من دواءين وهما: Chloroquine + Azithromycin والنتائج إيجابية.

ويقول الطبيب وفق ما نقل موقع (لبنان 24)، إن المزج بين الدواءين، يلعب دوراً اساسياً في شفاء المصاب، خصوصاً أولئك الذين يعانون من حالة حرجة، مشدداً على أن "هذا العلاج يخفف من التكاثر الفيروسي". 

ونشر الطبيب اختباراً عبر موقعه الرسمي على (فيسبوك)، وقال إن ثلاثة مرضى، تمت معالجتهم من (كورونا) في أولى أيام الإصابة، أما الاثنان الآخران، فكانا في مرحلة متقدمة، وقد تم نقلهما إلى العناية المركزية، وتوفيا بعد 72 ساعة من دخولهما المستشفى.

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