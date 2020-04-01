دولي

ارتفاع حصيلة وفيات فيروس (كورونا) في إسرائيل إلى 26

ارتفاع حصيلة وفيات فيروس (كورونا) في إسرائيل إلى 26
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يواصل فيروس (كورونا) الفتاك، حصد الأرواح في إسرائيل، حيث ارتفعت حصيلة الوفيات، مساء اليوم الأربعاء، إلى 26 شخصًا.

كما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 6,092 بعد تشخيص حالات جديدة، بينهم 95 بحالة خطيرة.

ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن عدد الحالات الصعبة 97 والمتوسطة 118، فيما يستعين 76 آخرون بأجهزة التنفس الاصطناعي، بينما شفي 226 شخصًا، ثلاثة منهم خلال الأربع والعشرين الساعة الأخيرة.

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