ارتفاع حصيلة وفيات فيروس (كورونا) في إسرائيل إلى 26





كما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 6,092 بعد تشخيص حالات جديدة، بينهم 95 بحالة خطيرة.



ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن عدد الحالات الصعبة 97 والمتوسطة 118، فيما يستعين 76 آخرون بأجهزة التنفس الاصطناعي، بينما شفي 226 شخصًا، ثلاثة منهم خلال الأربع والعشرين الساعة الأخيرة.





رام الله - دنيا الوطنيواصل فيروس (كورونا) الفتاك، حصد الأرواح في إسرائيل، حيث ارتفعت حصيلة الوفيات، مساء اليوم الأربعاء، إلى 26 شخصًا.