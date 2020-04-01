"الصحة العالمية": سنصل قريباً لمليون حالة إصابة بـ (كورونا) و50 ألف وفاة





وأشار إلى أن هناك حوالي 47 دولة، التحقت بمسار التجارب على علاج جديد، لافتاً إلى أننا "سنصل قريباً لمليون حالة (كورونا) و50 ألف وفاة في العالم.



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رام الله - دنيا الوطنأبدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، قلقها من وتيرة الانتشار السريع لفيروس (كورونا) المستجد.ودعا مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس في مؤتمر صحفي، عقده في جنيف، مختلف المنظمات الدولية لدعم الدول النامية لمواجهة الفيروس.