شاهد: قاسم النجار وشادي البوريني يتحديان فيروس (كورونا) بأغنية جديدة





ويطالب المغنيان الفلسطينيان، جميع سكان العالم، بالبقاء بمنازلهم؛ للقضاء على الفيروس المستجد، حيث حملت الأغنية عنوان "خليك بالبيت".











رام الله - دنيا الوطنتحدى المغنيان الفلسطينيان، شادي البوريني وقاسم النجار، انتشار فيروس (كورونا) في فلسطين والعالم، عبر إطلاق أغنية جديدة تحث المواطنين على البقاء في منازلهم.