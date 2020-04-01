شاهد: قاسم النجار وشادي البوريني يتحديان فيروس (كورونا) بأغنية جديدة
رام الله - دنيا الوطن
تحدى المغنيان الفلسطينيان، شادي البوريني وقاسم النجار، انتشار فيروس (كورونا) في فلسطين والعالم، عبر إطلاق أغنية جديدة تحث المواطنين على البقاء في منازلهم.
تحدى المغنيان الفلسطينيان، شادي البوريني وقاسم النجار، انتشار فيروس (كورونا) في فلسطين والعالم، عبر إطلاق أغنية جديدة تحث المواطنين على البقاء في منازلهم.
ويطالب المغنيان الفلسطينيان، جميع سكان العالم، بالبقاء بمنازلهم؛ للقضاء على الفيروس المستجد، حيث حملت الأغنية عنوان "خليك بالبيت".
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