اتحاد المقاولين يُعلن عن دعم تصنيع أجهزة التنفس ويتكفل بأول 100 منها

أعلن نقيب مقاولي محافظات غزة، أسامة كحيل، عن إطلاق مبادرة مهمة، لصناعة أجهزة تنفس اصطناعي في القطاع، حسب مواصفات وزارة الصحة، والتكفل بتصنيع أول 100 جهاز للوقوف مع أبناء شعبنا في مواجهة فيروس (كورونا) رغم الخسائر المتلاحقة للمقاولين، والتنكر لحقوقهم المشروعة.



وأوضح كحيل في تصريح صحفي، مساء اليوم الأربعاء، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن المقاولين بوصفهم "بناة الوطن" قرروا التكفل بأجهزة التنفس محلية الصنع؛ لدعم وزارة الصحة، استعداداً لمواجهة الأزمة الصحية العالمية، واستمراراً لجهود الاتحاد المستمرة منذ بداية الإعلان عن جائحة فيروس (كورونا).



وأكد الاتحاد، أنه يتابع مع أربع شركات محلية، تعمل على تصنيع أجهزة التنفس الاصطناعي، التي يحتاج لها قطاع الصحة بشدة من أجل اعتماد الجهاز، الذي يتوافق مع معايير وزارة الصحة.



وشدد كحيل، على أن هذا القرار، يصُب في إطار دعم البحث العلمي، والوقوف مع أبناء شعبنا في ظل هذه الأزمة العالمية، التي تهدد الأرواح، واستمراراً جهود اتحاد المقاولين المواكبة للأزمة الصحية منذ بدايتها.

رام الله - دنيا الوطن