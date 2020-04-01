دولي

إيطاليا تُسجّل انخفاضاً بأعداد الوفيات بفيروس (كورونا)

إيطاليا تُسجّل انخفاضاً بأعداد الوفيات بفيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا عن تسجيل 727 وفاة جديدة بـ (كورونا) خلال الساعات الـ 24 الماضية، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا الوباء إلى 13155 شخصاً.

وسجلت إيطاليا اليوم الثلاثاء، 837 وفاة، و4053 إصابة جديدة، بفيروس (كورونا) في البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفق (روسيا اليوم). 

وقال مدير مكتب الحماية المدنية الإيطالي، أنجيلو بوريلي، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن عدد المتوفين في إيطاليا جراء (كورونا) ارتفع خلال الساعات الـ 24 الماضية 837 حالة ووصل إلى 12428 بعدما كان 11591 حالة أمس الاثنين، فيما بلغ المعدل اليومي الأخير 812 حالة.

وذكر بوريلي، أن الحصيلة الإجمالية للإصابات المسجلة بـ (كورونا) في البلاد، ارتفعت 4053 حالة، وبلغت 105792 بعد أن كانت 101739 مساء الاثنين، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

وكانت وكالة (رويترز) للأنباء نقلت عن مصدر مطلع يوم الثلاثاء، أن عدد وفيات الفيروس، في منطقة لومبارديا بشمال إيطاليا، زاد حوالي 381 حالة في يوم واحد إلى نحو 7199.

وهذا العدد أقل بكثير من عدد الوفيات المسجل يوم الاثنين، وهو 458 حالة وفاة، وهو أقل عدد وفيات في يوم واحد، منذ يوم 25 آذار/ مارس.

وأضاف المصدر، أن عدد المصابين بـ (كورونا) في لومبارديا زاد بنحو 1047 حالة إلى 43208 شخصاً، حيث إن هذه الزيادة في الحالات أقل أيضاً من عدد 1154 حالة جديدة، المسجل يوم الاثنين و1592 حالة يوم الأحد.

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